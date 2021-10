Odpočúvanie chaty je podľa Kaliňáka prejav absolútneho zúfalstva orgánov činných v trestnom konaní (OČTK), pretože nemajú žiadne dôkazy na exšéfa polície Tibora Gašpara (59) a ďalších obvinených: „Začali odpočúvať opozíciu a advokátov. Kde je aká trestná činnosť na tých videách? To, čo trepú o marení spravodlivosti, je absolútny výmysel.“

Exminister je okrem iného verejnosťou obviňovaný, že si doslova dal nadiktovať obhajcami, ako má vypovedať pred políciou v prípade nominácie Ľudovíta Makóa do funkcie. „Najlepšie je povedať, že s tou nomináciou (hlavného svedka v mnohých prípadoch Ľudovíta Makóa, pozn. redakcie) prišiel Lučanský, ktorý to už nevyvráti ani nepotvrdí,“ šokujúco navrhol na jednom z videí syn Tibora Gašpara Pavol. Kaliňák si však stojí za svojím: „Neviem, že by mi tam niekto hovoril, ako mám vypovedať. Advokáti si vymieňali svoje skúsenosti, čo cítia ako silnú a čo ako slabú stránku.“ Pavol Gašpar je rovnako ako Kaliňák a ďalší účastník stretávok Marek Para advokátom. Päticu zhovárajúcich sa dopĺňal podnikateľ Miroslav Bödör (72).

Rovnaký názor ako exminister má aj obhajca Tibora Gašpara Para. „Nenapĺňa to znaky prípravy trestného činu,“ povedal o ďalších podozrivých slovách z chaty Para. Kaliňák sa dokonca domnieva, že odpočúvanie bolo nelegálne: „Pozrite si historicky, či niekedy bolo nasadené priestorové odpočúvanie v prečine pytliactva.“ Možné je teda aj to, že sa účastníci stretnutí budú brániť právnou cestou, no to, aké budú ich presné kroky, Para prezradiť nechcel: „Nemôžem vám vyzradiť, aké budú moje ďalšie kroky.“

Otázne je hlavne to, či môžu vyšetrovatelia použiť nahrávky ako dôkaz v trestnom konaní v inej veci ako v pytliactve, pre ktoré bolo odpočúvanie schválené. Kaliňák si myslí, že nie: „Môžu to použiť ako operatívnu informáciu, nie dôkaz.“ Podľa trestného právnika Vladimíra Varinského je to však inak: „Dnes Trestný poriadok upravuje, za akých podmienok sú podobne získané materiály použiteľné ako dôkaz.“ Podobný názor majú aj bývalý vyšetrovateľ a advokát Peter Vačok a rektorka policajnej akadémie Lucia Kurilovská (53).

Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) vypovedal vo štvrtok v bratislavskom sídle Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Po skončení pre novinárov potvrdil, že bol vypovedať ako svedok v súvislosti s kauzou Očistec. Teraz verejnosti vysvetľuje, ako sa bavili s obhajcom Tibora Gašpara Marekom Parom. Zdroj: Dano Veselský

Úplne nový rozmer dal celému príbehu Šátek, podľa ktorého je otázne, či bolo vôbec odpočúvanie za pytliactvo použité v rámci zákona! Ak sú vraj v trestnom konaní o trestnom čine pytliactva vyhotovované obrazovo-zvukové záznamy v „obydlí“, tak by právna kvalifikácia takéhoto skutku musela dosahovať až úroveň „zločinu“, a tým musela byť spôsobená škoda najmenej vo výške 26,6 tisíca eur! „O splnení tejto podmienky mám veľké pochybnosti, čím sa otvára možnosť, že nasadenie techniky napriek vydanému súhlasu sudcu nespĺňa zákonné podmienky, a teda získanie tohto dôkazu môže byť považované za rozporné so zákonom a nepoužiteľné ako dôkaz pre trestné konanie,“ dodal Šátek. OS Nitra nám vraj podľa zákona nemôže prezradiť, či bolo potom odpočúvanie v chate nasadené aj na inú trestnú vec ako pytliactvo.