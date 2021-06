Začiatkom minulého roka dostala Remišová dôležitú úlohu. Po voľbách sa stala vicepremiérkou, predsedníčkou Za ľudí a následne aj ministerkou investícií a regionálneho rozvoja. Ako je však dobre známe, komplikovať sa to začalo prakticky na všetkých frontoch. Vláda bojovala s pandémiou a neskôr aj sama so sebou a strana exprezidenta Andreja Kisku, ktorú vedie, je v štádiu rozpadu. Aby toho nebolo málo, obávať sa musí ešte aj o predsednícku stoličku, o ktorú bude súperiť s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou a možno aj s Jurajom Šeligom. Počas takéhoto náročného obdobia je ideálne mať pri sebe oddanú a chápavú rodinu. To sa Veronike Remišovej aj skutočne pošťastilo.

Veronika Remišová priznáva, že momentálne je veľmi pracovne vyťažená. Z práce chodí častokrát aj po polnoci. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Jej manžel Milan sa podľa jej slov venuje rodine na jednotku. Politička sa netají tým, že obidve jej deti sú adoptované. „Najprv sme absolvovali prípravu, ktorá trvá niekoľko mesiacov. My sme mali šťastie, že nám priatelia odporučili robiť prípravu cez občianske združenie Návrat,“ prezradila nám Remišová. „Za každým dieťatkom, ktoré prichádza na osvojenie, je jeden veľký smutný príbeh,“ pokračovala. „Najmä v prvých mesiacoch sa pri osvojených deťoch odporúča len pobyt v najužšom kruhu. Aby si zvykli, že už nepôjdu nikam, sú doma a tí, ktorí ich opatrujú, sa nevymenia a neodídu,“ spomínala politička v rozhovore pre týždenník Plus 7 DNÍ.

