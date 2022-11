Politici počas svojej kariéry stretnú veľké množstvo ľudí. Či už kolegov v stranách a parlamente alebo bežných ľudí na uliciach a pri rôznych príležitostiach. Každý človek má svoj vlastný okruh priateľov, ktorým dôveruje a ľudí, ktorých si pustí bližšie do svojho života. Zároveň je veľmi bežné aj sklamanie. Keď vás niekto, komu ste dôverovali sklame alebo rovno podvedie.

Na podobné téme odpovedala vo svojom videu aj Lucia Ďuriš Nicholsonová. Bývalá politička za stranu Sloboda a solidarita je dnes slovenskou europoslankyňou. Ako je to s kamarátstvami v politike odpovedala, že komplikované, ale nevidí to až tak pesimisticky: "Dokonca aj na našej politickej scéne sa nájdu ľudia, ktorí sú čistí.

A ja som si ich vytvorila v SaSke. Napríklad Martina Poliačika považujem za svojho priateľa, Martina Klusa či Jožka Mihála. To sú ľudia, ktorí sú mi veľmi sympatickí, kde sa tie naše vnútorné kompasy proste pretli a prežilo to vlastne aj celú SaSku. Do dnešného dňa som s nimi v kontakte a mám ich rada."

Podľa nej to nie je vypočítavé kamarátstvo na štýl "niečo az niečo". Priateľstvo je pre ňu niečo nezištné: "Že si toho človeka obľúbim, že máme veľa spoločného, vieme sa porozprávať, viem mu odkryť vnútorný svet." Priznala sa, že je jeden človek, ktorý ju v tomto smere sklamal: "Svojho času som si myslela, že s Richardom Sulíkom sme priatelia. A musím povedať, že o to viac ma zlomilo, ale zarmútilo, že ma zradil a že sa za mňa šiel ospravedlniť koaličným partnerom. Lebo my sme sa stretávali aj ako rodiny, teda ja som chodila s mojou rodinou k nemu, akože boli sme na mnohých všelijakých príležitostiach," povedala Nicholsonová, "absolvovali sme spolu niekoľko veľa kampaní, my sme boli spolu od rána do večera mimo svojich rodín a veľmi veľa sme sa rozprávali, takže to musím povedať pravdu, že myslela som si, že Richard Sulík je môj priateľ a ukázalo sa, že som bola naivná."

V súčasnej dobe je známa predovšetkým pre jej snahu o vytvorenie nového politického projektu. Dlhé týždne pripomína ako sieťuje ľudí, ako ju kontaktuje množstvo záujemcov, ktorí by chceli pomôcť. Využíva pri tom skúsenosti zo strany SaS: "Ju zakladal Richard Sulík a zopár ďalších ľudí, ktorých on musel zosieťovať a v týchto dňoch, keď sieťujem tento politický projekt, musím povedať, že dosť často naňho myslím - ako robil, čo robil. Veľa vecí mi teraz dáva zmysel."

Tvrdí, že musela prehodnotiť samú seba: "Ja sa veľmi kontrolujem, veľmi si dávam pozor na to, ako sa prihováram ľuďom, ako sa nimi komunikujem, som oveľa trpezlivejšie. Ono je to určite vekom aj skúsenosťami. Ja dnes vôbec nie som tá istá Lucia, ktorá v 33 rokoch vstupovala do politiky v roku 2010. Dosť výrazne som sa posunula niekde inde a má to dopad aj na to, ako sa správam voči ľuďom.

Povedala, že niektoré veci dokáže prežuť, nevybuchne hneď, snaží sa byť oveľa zhovievavejšia k ľuďom a oveľa tolerantnejšia. Podľa nej na slovenskej politickej scéne chýbajú ľudia, ktorí si dokážu priznať svoje chyby a dokážu povedať, že prepáčte, mýlil som sa.

Prezradila aj niečo so vojho súkromia, a teda kto tvorí jej najbližší kruh: "Ja mám dve také priateľské bunky. Jedna bunka je so mnou od začiatkov strednej školy. To sme mali 14 rokov, to sú moje priateľky Lucia a Naďa, za ktoré by som dýchala. To sú prakticky rodina. Veľmi dlho som s nimi nebola a je mi to veľmi ľúto."

Tvrdí, že nemajú na seba čas a je náročné zosúladiť ich programy: "Potom je ďalšia skupina dievčat, už žien, ktoré sme sa dali dokopy pri rôznych okolnostiach. A to sa vytvorilo niečo pevné, zábavné a vždy je fajn sa s nimi stretnúť. Všetky máme radi červené víno, takže sa väčšinou stretávame vo vinotéke. Je super sledovať, že ako nám pribúdajú roky, tým sa berieme menej vážne."