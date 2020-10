Bol by Matovič premiérom, ak sa voľby konali v októbri? Pozrite si NAJNOVŠÍ volebný PRIESKUM

Ak by sa parlamentné voľby konali v októbri, ich víťazom by sa stala strana Hlas-SD so ziskom 26,5 percenta hlasov.

Peter Pellegrini predstavuje názov novej politickej strany počas tlačovej konferencie v Bratislave v pondelok 29. júna 2020. Zdroj: Michal Svítok

