Študenti zdravotníckych odborov budú môcť pod dohľadom robiť výtery a vyhodnocovať testy na nový koronavírus. Vyplýva to z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Parlament o nej rokoval v skrátenom legislatívnom konaní. Hlasovaním poslanci ukončili 17. schôdzu parlamentu.

Odoberať vzorky a následne ich diagnostikovať budú môcť po novom aj študenti pôrodnej asistencie i odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ktorí absolvovali najmenej dva semestre. Pomáhať pri testovaní budú môcť aj študenti doktorského odboru zubného lekárstva, ak absolvovali najmenej šesť semestrov.

Za zdravotníckeho pracovníka sa počas krízovej situácie považuje aj žiak, ktorý je v pracovnom vzťahu u poskytovateľa a je žiakom druhého alebo tretieho ročníka na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, spresňuje sa v návrhu novely. Dohliadať by na nich mal lekár, zubár, záchranár, sestra alebo praktická sestra. Ministerstvo zdravotníctva by tiež podľa novely mohlo počas krízovej situácie uzatvoriť zmluvy na odber vzoriek a diagnostiku ochorenia COVID-19 s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, so Slovenským Červeným krížom a s jeho územným spolkom.

Návrhom zákona sa má upraviť kompetenčný rámec pre organizáciu miest, ktoré slúžia na testovanie. Zabezpečí sa tým aj testovanie osôb na hraniciach SR, píše sa v materiáli. „Samotná realizácia bude prebiehať prostredníctvom uzatvárania zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a predpokladá sa aj spolupráca so Slovenským Červeným krížom,“ uviedol rezort zdravotníctva v návrhu.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí počas tlačovej konferencie na tému: Zdravotníci pomáhajú Slovensku. Zdroj: Jakub Kotian

Nová legislatíva tiež hovorí, že regionálny úrad verejného zdravotníctva môže v súvislosti s krízovou situáciou z dôvodu ochorenia COVID-19 vydať rozhodnutie, ktorým nariadi držiteľovi povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice, špecializovanej nemocnice alebo zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vytvorenie mobilného odberového miesta. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný vytvoriť mobilné odberové miesto do siedmich pracovných dní od doručenia rozhodnutia.

Novelou sa má tiež administratívne uľahčiť práca zdravotníckeho pracovníka na mobilných odberových miestach, čím sa má dosiahnuť efekt vyššej dostupnosti a kapacity počtu otestovaných osôb.

