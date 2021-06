Utorková schôdza, na ktorej Matovič teoreticky mohol prísť o ministerskú stoličku, sa napokon vôbec nekonala. Opozícia vo večerných hodinách opustila rokovaciu sálu na protest proti "nedôstojnému" správaniu koalície. Uviedol to líder mimoparlamentného Hlasu Peter Pellegrini (45) po tom, ako sa schôdza viackrát odkladala. "Po 30 minútach sme všetci do jedného boli v rokovacej sále, následne nám bolo oznámené, že nevieme z akých dôvodov sa odďaľuje toto rokovanie o ďalších 30 minút," dodal.

Keď ďalších 15 minút nedostali odpoveď, prečo parlament nepokračuje v rokovaní, opozícia sa rozhodla, že sálu na protest proti správaniu koalície opustí. "Je to jednoducho hra, myslia si, že nás týmto znechutia," tvrdí. Odmietol, aby si z opozície niekto robil dobrý deň. "Nemali sme nič proti dôstojnému rokovaniu aj vo večerných hodinách," zdôraznil Pellegrini. Dodal, že v stredu budú navrhovatelia prítomní a pripravení na rokovanie mimoriadnej schôdze k odvolávaniu Matoviča.

Na snímke poslanci parlamentu Zdroj: Martin Baumann

Koalícia je podľa neho zrejme v neistote, ako dopadne hlasovanie o osude ministra financií. "Šíri sa veľký strach predovšetkým z toho, že máme k dispozícii dôkazy, ktoré potvrdzujú, že hlavní udavači sú dnes korumpovaní touto vládou a sú im dávané obrovské štátne zákazky, aby pokračovali vo svojej špinavej práci voči opozícii," poznamenal predseda Smeru-SD Robert Fico. Matovič je podľa neho "neschopný, nevzdelaný intrigán".

Podľa šéfa poslaneckého klubu vládnej OĽaNO Michala Šipoša, boli poslanci hnutia pripravený rokovať. Začiatok mimoriadnej schôdze o odvolávaní Igora Matoviča sa mal presúvať pre technické problémy podpredsedu parlamentu Gábora Grendela (OĽANO), ktorý viedol schôdzu. "Chcem sa ospravedlniť, predsedajúci Gábor Grendel mal nejaké technické problémy. My sme boli k dispozícii, boli sme ochotní rokovať, ale kolegovia Pellegrini a Fico sa už pravdepodobne nevedeli dočkať nejakej oslavy menín, takže utekali. My sme k dispozícii, boli sme pripravení rokovať," skonštatoval Šipoš. Ak by opozícia vydržala, schôdza by sa podľa neho uskutočnila.

Národná rada Slovenskej republiky - ilustračný záber Zdroj: Jakub Kubala

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) skonštatoval, že v parlamente bol celý klub OĽANO. Kritizoval, že v pléne chýbali poslanci opozície. "Keby boli prítomní, tak by prebiehala schôdza. Ukázali, že z toho robia divadlo," uviedol Naď. Minister financií podľa jeho slov čakal na hlasovanie. "Ak by sa schôdza otvorila, hneď by prišiel, len bolo zrejmé, že bude málo poslancov. Boli sme tam viacerí ministri a tí, ktorí neboli, čakali vzadu na otvorenie schôdze," dodal Naď. "Netuším čo sa deje. Pokračujeme zajtra, je to niečo, s čím som sa za celú svoju kariéru nestretla," povedala novinárom predsedníčka klubu Za ľudí Jana Žitňanská. Mimoriadna schôdza začala dnes (30. 6.) od 12.00 h.