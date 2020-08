Situácia podľa všetkého súvisí aj s dianím na katastri nehnuteľností, ktorý patrí priamo pod prednostu okresného úradu. Boj o post predsedu pretrváva, hoci to, kto bude viesť časť východného Slovenska, ešte stále nie je jasné. Búrlivú diskusiu a dávku solídneho odporu vyvolalo víťazné hnutie OĽaNO práve v regiónoch Slovenska, a to po tom, čo ohlásilo, že okresné úrady spadajú pod ministra vnútra.

Na východe to vrie

Medzi aktivistov, ktorí sa prroti straníckym nomináciám na východe postavili, patria aj Marek Boka a Milan Kaplan, ktorý za hnutie v regióne kandidoval. Od začiatku upozorňovali, že v prípade výberu prednostov okresných úradov nie je podľa nich všetko s kostolným poriadkom. „Po voľbách sa začalo ozývať zo strany „smerákov“, že držíme štruktúry a všetko pokračuje tak ako doteraz,“ vyjadril sa Marek Boka, ktorý situáciu zhodnotil ako zúfalú.

Najzásadnejší odpor vyvolala nominácia Maroša Demka, ktorý bol menovaný do funkcie riaditeľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach počas pôsobenia župana Zdenka Trebuľu a vicežupana Emila Ďurovčíka za stranu Smer-SD. Kaplan to zhodnotil jasne. „Za jeho pôsobenia bola zmarená rekonštrukcia múzea, kde KSK narazilo na spoluprácu s firmou EUROBUILDING, z komplexnej rekonštrukcie nakoniec nič nebolo, urobila sa len časť úprav a výsledok bol, že bolo 4 roky zatvorené a KSK musel vracať eurofondy. Pán Demko proti tomuto neurobil nič,“ povedal Milan Kaplan s tým, že pochybenia z čias jeho riadenia dokázal aj Košický samosprávny kraj.

„Na základe kontroly na mieste z úradu KSK boli zistené nedostatky pri spôsobe prenájmu priestorov múzea, kde na základe zmlúv, ktoré podpísal Demko s nájomcom, a tým, že neboli zo zákona zverejňované dokumenty na webe múzea, vznikla jeho konaním predbežná škoda vo výške cca 60-tisíc eur, pričom aktuálne prebieha súdny spor na základe žalôb, ktoré muselo múzeum podať,“ poznamenal Kaplan, ktorý nám povedal, že na pôvodné výberové konanie ani nedostal pozvánku.

Všetko pre našich ľudí?

Kaplan aj Boka sa vyjadrili, že na východnom Slovensku rozhodujú predovšetkým vzťahy. V prípade Maroša Demka malo ísť o vzťah s ďalším členom OĽaNO. „Nominovaný Demko bol poslancom Milanom Potockým, ktorý je jeho dlhoročný kamarát a obhajoval ho aj pri pochybeniach v múzeu, kde bol proti jeho odvolaniu. Počas jeho pôsobenia v zemplínskom múzeu pravidelne strana Smer-SD využívala túto inštitúciu na svoju propagandu,“ poznamenal Kaplan s tým, že redakcii poskytol aj fotografiu, kde je s menovanými na fotografii aj „grófka Rošková“.

Tá je známa z ...

Podľa Boku momentálne nie je v hre nikto a ďalší vhodný kandidát sa hľadá. „To, že sporný kandidát Demko vybratý nebol, berieme ako malé víťazstvo. Podľa posledných informácií, ktoré mám, by sa malo robiť verejné výberové konanie priamo na ministerstve vnútra. Na to, že by sa pre región vyberalo to najlepšie, sme v súčasnosti už rezignovali, hoci sme OĽaNO volili s očakávaním zmeny,“ povedal Marek Boka pre náš denník s tým, že ľudia na východe sa otvorene hovoriť boja.

Podľa OĽaNO je všetko transparentné

OĽaNO, ktoré sa bráni transparentnosťou, vidí za konaním aktivistov túžbu po osobnom prospechu. „Opierali sme sa o pána Milana Potockého, pretože pochádza z Michaloviec a zdalo sa nám logické, že sa v danom meste vyzná. Pán Kaplan neprešiel výberovým konaním, pretože komisia vyhodnotila, že nie je najvhodnejším kandidátom,“ povedal šéf poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš s tým, že v regióne nechceli tlačiť svojich ľudí za každú cenu.

Zároveň požiadal o viac času pre vládu, ktorá ešte stále bojuje s koronakrízou. „Situáciu v regiónoch chceme aktívne riešiť a pokiaľ viem, tak pán Demko nebol zvolený, ale nebol zvolený ani pán Kaplan,“ komentoval situáciu Šipoš, ktorý povedal, že Kaplan nevie stráviť, že sa predsedom okresného úradu nestal on sám. Pozvánku na výberové konanie vraj dostal. Šipoš spomenul, že za Milana Kaplana dostali aj otvorený list, ktorý vyžadoval jeho zvolenie.

Milan Kaplan, ale aj Marek Boka však tvrdia, že za nevôľou voči ich osobám sa skrýva ich protest proti Anne Bilecovej, ktorá bola nominovaná do funkcie generálnej tajomníčky služobného úradu Ministerstva vnútra SR, ale z funkcie sa napokon rozhodla odstúpiť. „Prepáčte, ale iniciatívu za Kaplana organizoval nezávislý mestský komunálny poslanec v regióne Filip Kalavský, nie ja. Ja som sa pod ňu len podpísal. Bohužiaľ, po tom, čo na východe Slovenska OĽaNO predviedlo, musím pvoedať, že je to banda amatérov,“ uzavrel Boka.