Situácia okolo koronavírusu a zvyšujúce sa počty infikovaných postavili do pozoru celú vládu. Opatrenia, o ktorých rozhodovala, však nanovo rozhádali Igora Matoviča (47) a Richarda Sulíka (52). Tvrdé odkazy si vymieňajú nielen cez médiá, ale aj cez sociálne siete.

Konflikt nastal po tom, čo šéf rezortu hospodárstva po rokovaní pandemickej komisie a ústredného krízového štábu ostro vystúpil proti zatváraniu reštaurácií, fitnescentier či divadiel. „Veľmi ma prekvapilo, že nikto z odborníkov nemá dáta. Nevieme, koľko z nakazených chodí pravidelne do fitnescentra, divadla, reštaurácií,“ argumentoval. To však Matoviča poriadne rozzúrilo a Richarda Sulíka obvinil zo šírenia "kotlebovčín".



V pondelok večer premiér dokonca zvolal tlačovú konferenciu, kde si opakovane kopol do koaličného partnera. "Kamarátstvo skončilo, ale zodpovednosť ide ďalej," komentoval premiér. Odmietol Sulíkove slová o "tliachaninách", ktoré sa mali týkať rokovania odborníkov. Premiér sa ospravedlnil za Sulíkove výroky všetkým členom pandemickej komisie a ÚKŠ. Dúfa, že Sulík vyvodí v prípade zhoršenia situácie spôsobenej novým koronavírusom osobnú zodpovednosť a nastaví sám sebe zrkadlo.

Na koho stranu ste sa priklonili vy?

Do ankety, ktorú sme zverejnili na našom profile na sociálnej sieti sa zapojilo niekoľko tisíc z vás. Minister z SaS Richard Sulík pritom zvíťazil na plnej čiare. Svojimi argumentmi presvedčil 2 700 z vás. Premiér Matovič naopak získal len 369 hlasov. Našli sa však aj vtipkári, ktorých táto verbálna prestrelka pobavila. Bolo ich 19.