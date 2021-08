K významnej personálnej výmene by malo dôjsť na ministerstve kultúry, odkiaľ by sa podľa informácii Denníka N mala z postu štátnej tajomníčky porúčať Zuzana Kumanová. Spomínaný denník pritom uvádza, že nahradiť by ju mala vo funkcii Viera Leščáková - Remišovej "spojenkyňa" vo vnútrostraníckych sporoch.

Leščáková pôvodne pôsobila ako náhradníčka v Národnej rade, no o miesto prišla po návrate Michala Luciaka do parlamentu. Toho zas šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková (46) uvoľnila z postu na jej ministerstve.

„Mám dnes v pláne pobaliť si kanceláriu,“ povedala v utorok Denníku N Kumanová. Podľa denníka mala potvrdiť aj to, že Remišová jej v pondelok oznámila zámer nechať ju v stredu odvolať na rokovaní vlády.