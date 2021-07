Konečne videla svojho syna! Politik Marian Kotleba počas aprílovej návštevy Egypta, kde aktuálne jeho exmanželka žije, zobral syna Ľudka na Slovensko. Frederika neskôr na politika podala trestné oznámenie, avšak nevie, v akom štádiu riešenia je. Zdá sa však, že situácia sa medzi exmanželmi upokojila a blíži sa možný kompromis.

Podľa Frederikiných slov jej exmanžel konečne umožnil aj videohovor so synom. Pre týždenník Šarm prezradila, že to nie je také ružové. „Už sa mi podarilo s Ľudkom hovoriť. V prvom rade som bola veľmi šťastná, že ho môžem vidieť a rozprávať sa s ním. Myslím, že Ľudko si nič z toho, čo sa deje okolo neho, neuvedomuje a to je dobre. Rozprávali sme sa len o hračkách, čo robieva, o jeho kamarátoch. Typický rozhovor malého chlapčeka,” hovorí Frederika. Dodáva, že bola šťastná, že syn je spokojný a je o neho dobre postarané. „Odvtedy som sa začala dávať psychicky dokopy,” uzatvára.

Na otázku, či na malom Ľudkovi vidí zmeny v správaní, odpovedala, že nie: „Nemám ten pocit. Naozaj sa rozprávame len o hračkách a detských veciach.” Tvrdí však, že vo videohovore by ani nemala možnosť niečo podobné spozorovať. Situácia s exmanželmi teda vyzerá, že nachádzajú kompromis: „Môjmu ex som povedala, že mu dám čas do konca leta a potom chcem počuť jeho návrh, ako to chce riešiť. Nechcem synovi pokaziť radosť. Viem, že sa na leto so svojím otcom tešil.” Dodáva, že všetko mohlo byť v poriadku, keby to poslanec takto neskomplikoval. „Minimálne na mesiac mi urobil zo života peklo, kým som sa z toho ako tak psychicky dostala,” hovorí, že ani do dnešného dňa nedostala vysvetlenie, prečo predseda ĽSNS malého syna zobral. Uzatvára, že síce nevie, či sa s Kotlebom dohodnú, ale verí tomu.