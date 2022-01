Obvinený nitriansky podnikateľ Norbert B. je podľa niektorých členov opozičného Smeru-SD nevinný, lebo súd o jeho vine ešte právoplatne nerozhodol. V nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 to uviedol člen predsedníctva Smeru-SD Robert Kaliňák, odvolávajúc sa na Ústavu SR.

"Tak je to v ústave. Do finálneho rozhodnutia súdu je každý nevinný. Keď to spochybňujete, tak spochybňujete ústavu," zdôraznil Kaliňák. Priznal, že mu nie je jedno, ako v nedeľu rozhodne Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v prípade obvinenia podnikateľa. Hovorí však o zneužívaní trestného práva, polícia podľa neho nie je nezávislá. Koalícii však odkázal, aby sa nebála vyšetrovať.

Predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽANO) pripustil, že istým spôsobom má Kaliňák pravdu. "Svojím spôsobom má pán Kaliňák pravdu, de jure sú títo obvinení zatiaľ nevinní, pokiaľ nie je vynesený rozsudok," povedal Krúpa. Aktivity Smeru však podľa neho vedú k tomu, že sa obvineného podnikateľa snažia chrániť a naznačujú mu, aby vydržal a nevypovedal. Podľa neho sa miešajú témy, aby sa odvádzala pozornosť od iných vecí.

Na margo referenda v súvislosti s obranou zmluvou s USA Kaliňák poznamenal, že Smer to s referendami určite nepreháňa. Zmluva bola podľa neho vyrokovaná zle a tí, čo ju vyrokovali, sa za ňu hanbia a vyhovárajú sa na opozíciu. Tvrdenia, že strana o zmluve klame, dôrazne odmieta. "Zmluva by mala byť vyrokovaná lepšie," povedal Kaliňák s tým, že v zásade ju krajina ani nepotrebuje, rovnako tak, ak ju nemá Česká republika. V súvislosti so zmluvou hovorí ako o pozývacej. Je presvedčený, že o zmluve sa treba baviť.

Krúpa oponuje, že zmluva potrebná je, pripomenul, že ju má 23 krajín. USA označil za najsilnejšieho spojenca, s ktorým má Slovensko dlhodobo rozvinutú bilaterálnu spoluprácu. "Zmluva definuje právny rámec, čo môžeme," uviedol Krúpa s dôvetkom, že je to rámcová zmluva. Zdôraznil, že opozícia šíri klamstvá a polopravdy. Vyzdvihol však zároveň to, že pri aktuálnej diskusii na politickej scéne sme "aktuálne dali vydýchnuť vedcom a lekárom."

Avizované trestné oznámenie na dočasného policajného prezidenta Štefana Hamrana strana Smer-SD ešte nepodala, podľa Kaliňáka sa pripravuje.