BLIŽŠIE k NEPOČUJÚCIM! Vyhláška Ministerstva kultúry SR by mohla pomôcť znevýhodneným divákom!

Ministerstvo kultúry sa pokúsi priblížiť k ľuďom so sluchovým postihnutím. Spraviť tak chce aj zavedením pravidiel v prípade titulkovania programov vysielaných naživo. Osoby, ktorým by takýto krok výrazne pomohol, by sa zmeny mohli dočkať začiatkom budúceho roka!