Boli herecké kolegyne a aj priateľky. Dagmar Havlová, manželka zosnulého českého prezidenta Václava Havla, a Libuša Šafránková mali blízky vzťah. "Lila", ako ju Havlová oslovovala, sa s ňou naposledy odfotila pred dvoma rokmi. Bolo to na stretnutí so spolužiakmi z konzervatória. No fotografii je vysmiata Havlová a Šafránková spolu s manželom Josefom Abrahámom (81). "Posledná fotka s Lilou a spolužiakmi na mojej narodeninovej oslave pred dvoma rokmi," napísala na sociálnej sieti známa herečka a prvá dáma Českej republiky.

Smrť milovanej herečky prišla nečakane a vyvolala veľmi emotívne reakcie. Na najznámejšiu Popolušku spomínali nielen hereckí kolegovia, ale aj obyčajní ľudia. Jej herecké umenie si získalo mnoho fanúšikov. Šafránková pritom svoju chorobu netajila a snažila sa s ňou bojovať. Nádor na pľúcach jej diagnostikovali v roku 2014 a odvtedy sa úplne stiahla z verejnosti. Veľkou oporou jej bol manžel, rovnako známy český herec, Josef Abrahám (81). Ich manželstvo bolo považované za vzorové, keďže spolu vydržali 40 rokov.