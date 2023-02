Putin počas svojho príhovoru o stave krajiny vyhlásil, že Rusko robilo všetko pre to, aby vyriešilo situáciu na Donbase na východe Ukrajiny mierovou cestou. A zároveň obvinil Západ z hrania "špinavej hry" s Ukrajinou.

VIDEO Genrál Macko analyzuje Putinov prejav: Hrozí nám globálny konflikt?

Podľa šéfa Kremľa bolo vlani vo februári "všetko pripravené na" odvetné kroky Ukrajiny na Donbase. "To všetko bolo v rozpore s dokumentami, ktoré prijala Bezpečnostná rada OSN".

"Rád by som zopakoval - vojnu začali oni a my sme použili silu, aby sme ju zastavili," vyhlásil Putin, pričom vôbec prvýkrát použil slovo vojna v súvislosti s inváziou Ruska na Ukrajinu, všíma si Sky News. "Zodpovednosť za podnecovanie ukrajinského konfliktu, za eskaláciu a za nárast počtu obetí leží celá na pleciach Západu a samozrejme kyjevského režimu. Na súčasnom ukrajinskom režime, pre ktorý je ukrajinský národ cudzí," vyhlásil Putin.

Putin vystupuje s prejavom o stave krajiny pred oboma komorami parlamentu v Moskve v utorok 21. februára 2023. FOTO TASR/AP Zdroj: Mikhail Metzel

Generál vo výslužbe Pavel Macko označil Putinov prejav za "kompiláciu" už známych konšpirácii a za snahu o zdôvodnenie vojny. "Nenaznačil ale nič o tom, akým spôsobom bude Rusko postupovať," dodáva generál. "Mne z toho vychádza len toľko, že Putin hľadá ospravedlnenie. A domácemu publiku sa snaží odkomunikovať, že vedú akúsi ´svätú vojnu´ za lepší, konzervatívny svet, ktorý má predstavovať Ruské impérium, ktoré sa všetci naokolo pokúšajú zničiť," myslí si Macko. "Toto všetko má ospravedlňovať obrovské obete, ktoré musia Rusi vynakladať," dodáva so slovami, že na základe dnešného prejavu neočakáva žiadnu zásadnú zmenu ruskej politiky voči Ukrajine či Západu. "Pokiaľ ide o tento rok, z jeho prejavu nevyplýva, že by Putin hodlal konflikt ukončiť," dopĺňa Macko.

Putin počas svojho prejavu poznamenal, že Západ sa snaží spraviť z miestneho konfliktu globálny. "Budeme reagovať náležitým spôsobom. Hovoríme o existencii našej krajiny," vyhlásil. Rusko bolo podľa Putina otvorené k dialógu so Západom o rovnoprávnom systéme bezpečnosti, no dostávalo len "nepravdivé odpovede".

Analytik Duleba: Ruská federácia vojnu prehráva!



"Putin sa nám jednoducho vyhráža," mieni analytik Alexander Duleba. "V Ruskej jadrovej doktríne sa totiž píše, že v prípade ohrozenia existencie Ruska majú právo použiť jadrovú zbraň," ozrejmil Duleba so slovami, že Ruská federácia prehráva vojnu. "Taká je realita rok od začiatku vojny a Putin sa snaží ´robiť, čo vie´. Nikto však neútočí na ruské územie, nikto nechce dobíjať Moskvu a jeho existencia nie je ohrozená. Rusko sa iba musí stiahnuť z hraníc okupovanej krajiny," dodal. Dulebove slová o tom, kedy by konečne mohol byť nastolený mier, si môžete vypočuť v priloženom videu.

generál Pavel Macko Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Na Putinov "odkaz" západnému svetu reaguje aj generál Macko. "Je to akési neurčité vyhrážanie sa, ktoré je však oproti tomu čo hovoril pred pár mesiacmi ďaleko miernejšie. Podstata je tá, že Rusko zaútočilo na Ukrajinu a medzinárodné spoločenstvo tak, ako mu to ukladá charta OSN, reaguje a pomáha Ukrajine, z čoho je Rusko frustrované. Je to len rétorický obrat, v ktorom by som nič viac nehľadal," hovorí generál.

Oveľa väčšie obavy však prejavil český generál Andor Šándor, ktorého reakciu NÁJDETE V GALÉRII.

Putin sa v prezidentskej funkcii prihovoril Federálnemu zhromaždeniu v utorok už osemnásty krát. Predtým to bolo v apríli 2021. Vlani príhovor o stave krajiny nepredniesol, čo Kremeľ odôvodnil "dynamikou udalostí" vlaňajšieho roku, píše agentúra DPA.

Vladimír Putin Zdroj: Mikhail Metzel

V utorok sa zároveň v Poľsku očakáva príhovor amerického prezidenta Joea Bidena, v ktorom dá jasne najavo, že Spojené štáty budú podporovať Ukrajinu, kým bude treba, cituje hovorcu Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Johna Kirbyho agentúra AFP. Biden odcestoval do Poľska po pondelkovej vopred neohlásenej návšteve Kyjeva.

"Medzinárodná politika je o ideách, skutkoch, ale aj gestách. V tomto prípade je idea jasná: Musíme udržať medzinárodný poriadok, kde sa svet riadi pravidlami a kde si silní neporciujú tých malých," povedal na margo Bidenovej návštevy Ukrajiny generál Macko. Celú jeho analýzu nájdete v priloženom videu.