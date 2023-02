RTVS informovala, že moderátorke Sobotných dialógov Marte Jančkárovej sa neznáme osoby vyhrážajú mimoriadne vulgárnym a agresívnym slovníkom fyzickou likvidáciou, mučením, hromadným znásilnením či ublížením jej rodinným príslušníkom. Avizovala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

K výhražným e-mailom a telefonátu došlo podľa RTVS po minulotýždňovej relácii Sobotné dialógy, ktorej hostkou bola prezidentka SR Zuzana Čaputová a po relácii odvysielanej 25. februára, do ktorej sa dostavil namiesto pozvaného politika Smeru-SD Mariána Kéryho nepozvaný politik Smeru-SD Ľuboš Blaha, čo RTVS odmietla a uplatnila štandardný postup tzv. prázdneho kresla.

Telerozhlas upozornil politických predstaviteľov strán na možnú súvislosť týchto výhražných e-mailov so zvyšujúcou sa agresivitou komunikácie vo verejnom priestore a šírením nenávisti voči novinárom.

Reakcia Blahu na seba nenechala dlho čakať.

"Je mi ľúto, že moderátorke Slovenského rozhlasu Marte Jančkárovej chodia výhražné správy a ostro to odsudzujem. Pani Jančkárová profesionálne nezvládla svoju úlohu nestranného redaktora a na pokyn ministra Naďa nepustila do relácie zástupcu strany Smer, ktorý bol našou stranou do diskusie dlhodobo ponúkaný," napísal na sociálnej sieti Telegram Blaha.

Politik ďalej píše, že moderátorka "fatálne" zlyhala, no stále to nie je dôvod na vyhrážky či iné "primitívne" prejavy. "Nesmieme takéto veci podporovať, nesmieme byť ako oni. Chápem, že ľudia cítia oprávnený hnev a pocit skrivodlivosti. Ale nesmieme," tvrdí.

"Pani Jančkárová napokon iba plnila pokyny svojich nadriadených a dnes sa Matovič v priamom prenose priznal, že za selektívnymi praktikami vo verejnoprávnych médiách stojí hnutie OĽaNO na čele s Matovičom a Naďom," vyhlásil člen Smeru-SD.

Igor Matovič sa údajne v O 5 minút 12 plnou váhou postavil za cenzúru v RTVS, takže podľa Blahu niet pochybností, odkiaľ išiel nominantovi OĽaNO Machajovi pokyn. Ďalej tvrdí, že sa tým vytvoril precedens, ktorý umožňuje akejkoľvek vláde v budúcnosti umlčať nepohodlných opozičných poslancov. "Po tomto víkende je Slovensko opäť o niečo menej demokratická krajina," dodal Blaha. Celé jeho vyjadrenie nájdete v galérii <<