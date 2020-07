Na tlačovej konferencie Smeru sa spočiatku hovorilo o návrhu novely, ktorou by sa upravili nové dôvody na odvolanie komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, čo Fico označil za "niečo odporné a hanebné voči komisárke pre deti Viere Tomanovej“. A dodal, že v súčasnosti nie sú žiadne dôvody na to, aby sa uvažovalo o výmene komisárky pre deti. Kritizoval tiež, že o tejto novele parlament rokuje v zrýchlenom režime.

Fico podotkol, že Tomanová si ako ministerka práce riadne plnila svoje povinnosti a plní si ich aj v súčasnosti ako komisárka. "Ťažko by ste našli človeka s väčším srdcom pre deti," povedal Fico o Tomanovej s tým, že robí všetko, čo má podľa zákona robiť, a navyše do toho dáva lásku. Koalícia podľa Fica stanovila úplne vágne nové dôvody, kedy môžu byť komisári odvolaní. Kritizoval tiež ohrozenie ľudských práv detí ako dôvod na skrátené legislatívne konanie.

Poslanci Národnej rady (NR) SR rokujú o návrhu na rozšírenie dôvodov na odvolanie komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím zrýchlene. Aktuálna právna úprava nemá podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR dostatočný mechanizmus na odvolanie komisára, ak nespĺňa niektoré z predpokladov na vykonávanie svojej činnosti. Odvolaný by komisár mohol byť po novom, ak v súvislosti s výkonom svojej funkcie porušil zákon o komisároch alebo iný všeobecne záväzný právny predpis - napríklad ak porušil mlčanlivosť, nerieši podnety, neplní oznamovaciu povinnosť alebo neplní úlohy štatutárneho orgánu úradu komisára. Vzhľadom na Parížske princípy rezort navrhuje, aby bola dôvodom na odvolanie komisára aj jeho nespôsobilosť vykonávať funkciu nezávisle.

V ďalšej časti konferencie Fico s poľutovaním uviedol, že nepredpokladá, že by boli dôchodcom na konci roka vyplatené trináste dôchodky. A napriek otázkam novinárov sa odmietol vyjadrovať k diplomovej práci ministra školstva Branislava Gröhlinga (46) . "Problém je v tom, že takto nekompetentná partia ľudí nikdy Slovensku nevládla. A to, že niekto opísal diplomovku je iba obraz ich života. Snáď si niekto nemyslí, že pán Kollár či pán Gröhling sedeli doma pri zapnutej nočnej lampe a písali si diplomovku. Nežartujme,"okomentoval situáciu šéf Smeru.

V priebehu tlačovky sa Fico v krátkosti vyjadril aj k štrukturálnym zmenám v Smere, ktoré by podľa jeho slov mali byť dohodnuté na tzv. "rekonštrukčnom" sneme. Následne opätovne označil Pellegriniho a ostatných odídencov za partiu zradcov a vyhlásil, že by mu bolo potešením, ak by sa jedného z vedúcich postov v Smere ujal poslanec Ľuboš Blaha. "Ľuboš Blaha požíva veľkú úctu a rešpekt, aj keď svojimi názormi občas popudí. Bolo by pre mňa veľkým potešením spolupracovať s ním ako s podpredsedom strany Smer, pokiaľ by mu dal snem podporu,"povedal Fico.