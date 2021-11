Prezidentka SR Zuzana Čaputová bola hosťom v diskusnej relácii Rádia Expres, kde sa vyjadrila k aktuálnym horúcim témam. Predovšetkým k dvom referendovým otázkam, ktoré prezidentke zaslal opozičný Smer-SD. Prezidentka v stredu dala vyhlásenie, že dve referendové otázky sa navzájom podmieňujú. Rozhnevaný Robert Fico následne Čaputovej odkázal, že ide len o právne kľučky. „Ak protizákonnosť v právnom štáte budeme nazývať právnymi kľučkami, tak to kde sme sa dostali?“ pýtala sa prezidentka. Ak by takto zneli otázky, ktoré sa návzájom podmieňujú, je to porušenie zákona, tvrdí Čaputová.

Fico po vyhlásení prezidentky v súvislosti s referendovými otázkami vyhlásil, že prezidentka len kryje vládu Eduarda Hegera a odmieta podpísanie akáhokoľvek referenda. „Je to jeden z mnohých bludov, ktoré šíria. Nekryjem chrbát žiadnej vláde. Kryjem chrbát ústave. To je moje poslanie,“ uviedla Čaputová s tým, že nemieni ohýbať ústavu. Je známe, že pre predchádzajúce neúspešnému zvolaniu referenda Smer dlhodobo označuje Čaputovú výrazmi ako "najväčší tyran na Slovensku, vlastizradkyňa či hovorkyňa americkej ambasády". "Táto časť politickej opozície si ma vybrala ako jasný terč. Ja nebudem tá, ktorá bude dávať milosti ľuďom, ktorí sú im blízki a ktorým hrozí, že budú odsúdení. Asi tam potrebujú dostať človeka, ktorý je lojálny,“ reagovala na tieto slová prezidentka. Podľa jej slov je nezodpovedné burcovať ľudí a rozvíjať vášne pre to, aby mohla opozícia útočiť na prezidentský úrad, o ktorý jej do budúcna ide.

"Pokiaľ sa ma snažia demotivovať, tak z hľadiska môjho rozhodovania o druhom mandáte to má presne opačný vplyv," odkázala Smeru. Ak ju označujú za vlastizradkyňu či niekoho, koho ovláda cudzia moc, prezidentka žiada uvedenie reálnych faktov. Podľa jej slov v demokracii je legitímne, keď opozícia kritizuje koalíciu či prezidentku, ale má sa to diať na základe faktov, nie klamlivo a nie takýmto deštruktívnym spôsobom, že opozícia burcuje ulicu.

Článok pokračuje na ďalšej strane.