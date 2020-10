BIZNIS so ŠTÁTNYM majetkom? Čekovský ukázal na SPOJENIE ŠÉFA RTVS s obvineným ADVOKÁTOM ×

Predseda výboru pre kultúru a média Kristián Čekovský (OĽaNO) ide riaditeľovi RTVS Jaroslavovi Rezníkovi tvrdo po krku! Prišiel so šokujúcim obvinením a tvrdí, že šéf telerozhlasu predal penzión TASR obvinenému advokátovi Jánovi Gajanovi, a to pod cenu. Polícia by mala podľa Čekovského predaj preveriť, strana podáva trestné oznámenie. Čo na to Rezník?