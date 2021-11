Šéf parlamentu na nevšednom videu máva s "dobrou" lieskovou palicou, vraj pekne ťažkou, ktorú dostal do daru od ľudí z Revúcej. "Boli sme tam dnes podporiť, aby im nerušili nemocnicu a v týchto regiónoch sme boli podporiť aj súdy, ktoré by sa mali rušiť. A toto je dar vláde," odkázal Kollár.

"Je to dar vláde, mal som to priniesť do Bratislavy a ukázať im, čím nás ľudia z regiónov budú hnať, ak im porušíme súdy a nemocnice," vysvetlil Kollár, pričom v závere všetkým poprial pekný deň.

