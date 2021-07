Predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková napriek odporúčaniam epidemiológov vyrazila na dovolenku do zahraničia. Aby toho nebolo málo, na sociálnych sieťach publikuje štipľavé fotky v bikinách a to nielen svoje!

Čísla nakazených koronavírusom opäť stúpajú a epidemiológovia odporúčajú necestovať do zahraničia. Viacerí politici tiež odporúčajú, aby Slováci strávili prázdniny a letnú dovolenku doma. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský v mimoriadnom príhovore ľudí vyzval, aby sa dali zaočkovať. „Po náročnom roku sú pre nás letné mesiace príležitosťou na zaslúžený oddych a relax,“ uviedol Lengvarský s tým, že sa nemáme "učičíkať´ falošným pocitom bezpečnosti".

Napriek tomu však mnohí politici nedokázali relaxovať doma na Slovensku a vyrazili do zahraničia. Kotvy zdvihla prezidentka Zuzana Čaputová (48), ktorá navštívila Taliansko. Zvolila kratší oddych v podobe predĺženého víkendu na území malebného Toskánska. „Môžem potvrdiť, že prezidentka strávila s dcérou predĺžený víkend v Taliansku,“ potvrdil informáciu pre náš denník hovorca prezidentky Martin Strižinec. Dovolenku exkluzívne pre náš denník potvrdil aj šéf parlamentu Boris Kollár. Ten vyrazil do Talianska spolu so svojou bývalou partnerkou Andreou Heringhovou. „Bol som tam s rodinou. Nielen s Andreou, Sárkou a Borkom, ale aj s mojou mamou a s dcérou Ester. Bola to klasická rodinná dovolenka,” povedal. Ako ďalej upresnil, na Capri chodí rád a nebol tam prvý raz.

Slovensko opustil aj minister hospodárstva a šéf SaS Richard Sulík. Týždenník Plus 7 DNÍ ho prichytil na jachte v Chorvátsku. Dovolenkou, strávenou v zahraničí, sa na sociálnych sieťach pochválila aj europoslankyňa Monika Beňová. Viac ako týždeň strávila v nádhernej a luxusnej lokalite pri mori v Slovinsku so svojim partnerom Ľubomírom Klčom a ich dcérou Leou. Spolu s Beňovou oddychoval aj jej starší syn Martin so snúbenicou Grétkou.

K moru vycestovala aj poslankyňa Národnej rady za SaS Jana Bittó Cigániková. S rodinou si užíva pieskové pláže a pravidelne sa chváli zábermi na sociálnych sieťach. Saskárka neváha zverejňovať aj štipľavé fotografie v plavkách, z čoho sa jej fanúšikovia tešia. Spolu s liberálnou poslankyňou pózuje aj jej mama a ich spoločné fotky jasne naznačujú, po kom má Bittó Cigániková perfektnú postavu.

