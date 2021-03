Strana SaS robí všetko pre to, aby koalícia fungovala, je vždy ochotná pristúpiť na kompromis. Pred rokovaním poslaneckého klubu strany to povedala poslankyňa Národnej rady (NR) SR Jana Bittó Cigániková. Prípadnú požiadavku, aby s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽANO) odišiel z vlády aj šéf SaS a minister hospodárstva Richard Sulík, považuje za neadekvátnu.

"My sme vždy ochotní pristúpiť na kompromis," skonštatovala Bittó Cigániková s tým, že SaS sa chce riadiť výsledkom volieb, uvedomuje si svoju pozíciu a nijako nespochybňuje pozíciu OĽANO.

Ak by mala byť požiadavka na odchod Sulíka férová, mal by byť na stole aj odchod Matoviča, myslí si poslankyňa. Dodala, že sám Sulík povedal, že pokiaľ by jeho odchod z vlády znamenal, že by bol ochotný prijať sebareflexiu aj Matovič, je Sulík ochotný podstúpiť tento kompromis.

Podľa poslankyne hrozia rôzne zlé scenáre, ako napríklad aj rozpad strany Za ľudí, ak by sa fungovalo tak ako doteraz. Chcú sa preto rozprávať o rekonštrukcii vlády. "Urobím všetko pre to, aby sme ostali v koalícii, čo však neznamená, že budem ignorovať konštruktívnu kritiku, alebo ju sama do vlastných radov nesmerovať," uviedla.

Popoludní rokuje poslanecký klub SaS, prísť naň má aj Sulík. V stredu rokovali aj zvyšné koaličné kluby. Večer sa má zísť koaličná rada.