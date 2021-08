V rozhovore sa dočítate:

či by šla SaS do koalície s Hlasom-SD

ako cestovať bezpečne

názor poslankyne na protivládne protesty

Ste poslankyňou Národnej rady SR, je to vyčerpávajúce?

- Je to v prvom rade napĺňajúce. Napĺňajúce v tom, že človek tu niečo zanecháva, jednak rastiem ja odborne a stále sa musím s niečím oboznamovať, študovať, rozprávať sa s ľuďmi, ktorí naozaj venujú celý svoj život odbornosti. Na druhej strane, keď sa niečo podarí, je to výborný pocit, takže ten hlavný pocit, ktorý mám z tejto práce, je taký, že má zmysel. Ale na druhej strane je vyčerpávajúce, keď sa stretávate s nepríjemnými reakciami. Ja som si vždy myslela, že nech akokoľvek rozhodnem, ale keď budem tým ľuďom vedieť vyargumentovať, prečo som hlasovala, ako som hlasovala, tak síce možno so mnou nebudú súhlasiť, ale nebude dôvod na nejaké lynčovanie, nenávisť a podobne. Nikdy by mi nenapadlo, že preto, lebo počúvate odborníkov a dôverujete vede - tak to bude dôvod na nenávisť. To je to zvláštne.

Ste jedným z najsilnejších hlasov liberálnej SaS, ktorej aktuálne v prieskumoch stúpajú voličské preferencie. Čím je to podľa vás spôsobené?

- Čím je spôsobené, že som najsilnejším hlasom? To je mojou povahou. (smiech)

A tie voličské preferencie?

- SaS je hlasom rozumu dlhodobo a myslím si, že v týchto časoch, teda keď bol premiérom Igor Matovič a nezvládal svoju pozíciu a teraz v časoch, keď musíme počúvať argumenty a fakty - myslím si, že v týchto časoch je vzácnejší hlas rozumu ako kedykoľvek a dúfam, že toto je hlavný dôvod.

Hlas-SD je momentálne podľa voličských preferencií najsilnejšou stranou, SaS je tesne za nimi. Išli by ste do takejto koalície?

- Túto otázku dostávame veľmi pravidelne. Momentálne si nevieme niečo také predstaviť preto, lebo Hlas je dvojičkou Smeru. Ale fungujeme spôsobom, že máme vylúčené na úrovni kongresu napríklad spoluprácu so Smerom, s SNS a s ĽSNS. U nás o tom rozhodujú členovia, takže bez ich požehnania nemôžem a ani nechcem hovoriť konkrétne vyjadrenia. Toto si necháme, túto diskusiu, na časy, keď to bude aktuálne a myslím si, že diskusia nás čaká skôr či neskôr veľmi úprimná.

Ste aj šéfkou zdravotníckeho výboru. Priblížte nám vašu prácu, máte preto silný hlas v parlamente?

- Nemyslím si, že tá funkcia je v tom smere - nespôsobuje to, že mám silnejší hlas pri hlasovaní - tam máme všetci rovnaký. Každý poslanec má jeden. A parlament má odborné výbory - jedným z nich je aj zdravotnícky, kde každý jeden návrh zákona, ktorý prejde do druhého čítania, tak všetky tieto zákony sa prerokúvajú v zdravotníckom výbore, ktorý je odborný a kde by sa na ne malo pozerať z odbornej stránky. A o to sa úprimne snažím už niekoľko rokov, aj predtým ako opozičná poslankyňa, keď som ešte nešéfovala zdravotníckemu výboru, tak som začala robiť online vysielanie zo zdravotníckeho výboru, skontaktovala som sa s tzv. stakeholdermi v zdravotníctve, s rôznymi skupinami, ktoré zastupujú dôležitých ľudí. Naozaj sa o toto snažím najviac a možno tá sila nie je v počte hlasov, ale v pripravenosti, argumentácii, ktorá spočíva v tom, že komunikujeme ako zdravotnícky výbor - s ľuďmi z praxe, odborníkmi. A každý jeden zákon, ktorý cez nás prechádza, je odkonzultovaný naprieč celým zdravotníckym spektrom. Nehovorím, že vždy súhlasia so všetkým, mnohokrát s tým súhlasím ja a neviem to zmeniť a aj ma to mrzí, takže sila nie je možno taká, akú by som chcela. Ale snažím sa do diskusie naozaj priniesť argumenty z praxe, vďaka tomu sa veľakrát veci zmenili k lepšiemu.