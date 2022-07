Jana Bittó Cigániková (SaS) sa na svojej sociálnej sieti obula do Igora Matoviča. Podľa jej slov by malo OĽANO "míňať energiu" namiesto hádok na sebareflexiu.

"Miesto sebareflexie nasledoval útok na SaS, dokonca nás Matovič obvinil, že sme Tabák a Hatrákovú vyhnali z ich klubu my," tvrdí.



"Keď Igor Matovič s fašistami rozbil verejné financie, miesto pokory sa vyvŕšil na SaS a obvinil nás z kolaborácie s neviem kým každým. Vlastne sme my mohli za to, že on menil nastavenie svojho balíka podľa toho, čo chceli kotlebovci," píše Bittó Cigániková.

Podľa jej slov vstupovali do koalície, ktorá mala bojovať proti korupcií a fašistom. Koalícia mala podľa nej "s peniazmi ľudi hospodáriť zodpovedne" a byť lepšou voľbou ako "Ficova zlodejská družina."

"A zrazu sme v koalícii, ktorá chráni Fica, kolaboruje s fašistami, kašle na učiteľov aj zdravotníkov, lebo Matovič sa mstí Gröhlingovi a Lengvarskému, ale za to rozvracia verejné financie na nejaké pochybné Matovičove politické pomníčky, ktoré nebudú fungovať, stoja príliš veľa a ani mu politicky nepomôžu. Keď nám robí Oľano zámerne obštrukcie, presadiť rozumné návrhy trvá večnosť alebo sa to bez akýchkoľvek argumentov vôbec nepodarí. Keď ignorujú naše veto a oni si svoje návrhy pokojne odhlasujú s kotlebovcami, nevieme ani zabrániť tým katastrofám, čo tu ctení kolegovia páchajú," dodáva.

"Prečo by sme v takejto vláde a koalícii mali zostať? Prečo by sme toto mali trpieť, legitimizovať, podielať sa na tom?" pýta sa politička.

Bittó Cigániková zároveň tvrdí, že OĽANO by malo svoju energiu míňať na hľadanie chýb vo vlastných radoch. "Potom by to za Vás nemuseli robiť iní. Aj by to všetkých menej otravovalo, aj by to bolo pre spoločnosť užitočnejšie," dodáva.