Výstavba nemocnice Rázsochy sa podľa míľnikov plánu obnovy nestíha. Myslí si to tak Bittó Cigániková, ako aj Szalay. Obaja preto navrhujú, aby sa peniaze na výstavbu Rázsoch presunuli do regionálnych nemocníc. Tým by sa zabezpečilo, aby Slovensko neprišlo o 281 miliónov eur z plánu obnovy. Dvojica politikov SaS ale prichádza aj s dokumentom, ktorý má zabezpečiť koncovú národnú univerzitnú nemocnicu v Bratislave, ktorá má slúžiť celému Slovensku.

„Pôjdem za všetkými lídrami relevantných strán, aby podpísali dokument s názvom ´Záväzok k zdravotnej starostlivosti v Bratislave´," povedala Bittó Cigániková. Plán je taký, aby sa nezabudlo na výstavbu veľkej nemocnice v Bratislave, nech by voľby dopadli akokoľvek. Podpísaných signatárov totiž dokument zaväzuje k presadzovaniu výstavby národnej univerzitnej nemocnice v hlavnom meste.

Dokument zatiaľ podpísali líder SaS Richard Sulík a predseda Sme rodina Boris Kollár. Bittó Cigániková priznala, že sa už zhovárala, alebo ešte len bude, so všetkými lídrami politických strán vrátane Smeru, ktorý má s SaS dlhodobo napäté vzťahy: „Oslovíme všetkých, okrem extrémistov. K nim sa asi už ráta aj Smer, ale tých musíme osloviť. Nájdeme aj niekoho v OĽaNO, kto je ešte príčetný. Hádam tam niekto taký zostal.“

S vlastnou iniciatívou prichádza aj Richard Sulík. Ten zasa chce spolu s poslancami za SaS Jánom Oravcom a Marianom Viskupičom to, aby parlament schválil uznesenie, ktoré akúkoľvek povolebnú vládu zaviaže, aby v Európskej únii bojovali za technologickú neutralitu. To znamená, aby sa nezakazovali spaľovacie motory. Sulíkove argumenty nájdete v galérii.