Bitka koaličnej strany SaS a hnutia OĽaNO pokračuje. Tentoraz sa do boja zapojila poslankyňa Národnej rady Jana Bittó Cigániková (37). Vo videu na sociálnej sieti nešetrila kritikou k šéfovi hnutia Igorovi Matovičovi (48) a dokonca porovnala, kto je podľa nej krajší - jej pes či líder OĽaNO.

Členka SaS Jana Bittó Cigániková sa aktívne ukazuje na sociálnych sieťach. Teraz má ambíciu pravidelne vysielať video a v priamom prenose odpovedať na otázky fanúšikov, ako to robí jej stranícky šéf Richard Sulík (53). Ten pravidelne streamuje videá zo svojej luxusnej kuchyne, počas ktorých vari a baví sa o politike.

Pravdepodobne sa Bittó Cigániková rozhodla kvalitu vysielania videí zvýšiť a preto si kúpila nielen statív, ale aj špeciálny svetelný prístroj. Na inštaláciu zaradenia však nemala dosť času a preto začiatok jej streamu nevyzeral až tak špičkovo. Saskárka sa snažila správne nastaviť kameru tak, aby sa nehýbala. Problém mala aj so svetlom, ktoré zapla už po spustení streamu. Vraj sa poslankyňa nestihla pred streamom ani najesť, lebo počas celého vysielania žuvala čokoládovú tyčinku. Fanúšikovia toto správanie Bittó Cigánikovej považovali za dosť zvláštne. V komentároch sa priamo spýtali, či nemá poslankyňa "trošku vypité"? Odpoveď však nedostali.

V diskusii s fanúšikmi Bittó Cigániková nešetrila kritikou a poriadne naložila koaličným kolegom z hnutia OĽaNO. Povedala, že so spolupráce s väčšinou členov hnutia je sklamaná. "Po voľbách sme išli s takým nadšením. Roky píšeš program, máš milión super riešení. A nikto z nás nechce kradnúť, toto nás spája a všetci chceme krajinu zlepšiť. No a potom namiesto nadšenia, eufórie príde to, čo urobil Igor a komunikácia kolegov z OĽaNO v štýle Keď nie ja, tak nikto a Keď nemyslíš ako ja, tak si nepriateľ a brrr," uviedla. Dodala však, že jej uplnú dôveru majú premiér Eduard Heger, minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a šéf rezortu obrany Jaroslav Naď.

Fanúšikovia sa opakovene pýtali Bittó Cigánikovej na jej postoj k lídrovi OĽaNO Igorovi Matovičovi. Napríklad, či číta jeho statusy na Facebooku alebo či si mysli, že je pekný. Na prvú otázku povedala, že nesleduje ministra financií na sociálnych sieťach. Na druhu otázku odpovedala otvorene a tvrdo.

