Rodený Bernolákovčan sa počas svojho pracovného života venoval vodohospodárstvu. Aj na vysokej škole vyštudoval fakultu inžinierskeho staviteľstva so špecializáciou na hydrotechnické stavby, neskôr študoval aj oblasť vodohospodárskych stavieb. Spočiatku sa svojmu odboru venoval ako učiteľ. To ho dostalo aj na pôdu zahraničných univerzít – prednášal napríklad v USA, Kanade či Japonsku. Akademickú pôdu neskôr vymenil za skutočné projekty a do dejín sa zapísal ako „otec Gabčíkova“.

K projektu Vodného diela Gabčíkovo sa dostal v štátnom podniku Vodohospodárskej výstavby, š. p., Bratislava. Práve štátny podnik oznámil na svojej webovej stránke informáciu o smrti Bindera, kde ho nazval „otcom nášho Vodného diela Gabčíkovo“. Na úmrtie ako prvá upozornila televízia JOJ. Práve Binder má totiž veľkú zásluhu na spustení vodného diela do prevádzky. Ako v minulosti pre denník Plus JEDEN DEŇ priznal, s Dunajom bol prepojený už počas štúdia na vysokej škole: „V roku 1952 som začal s meraním na toku Malého Dunaja, odvtedy ma vodné dielo sprevádza dodnes. Je to stavba tretieho tisícročia.“

Odborník stál pri návrhu a výstavbe Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros. Jej vybudovanie malo za cieľ nielen výrobu elektriny, ale aj prevenciu proti opakovaným záplavám a tiež zlepšenie plavebných podmienok. Slovensko pritom v roku 1977 v Budapešti podpísalo zmluvu s Maďarskom, ktoré sa na výstavbe maďarskej časti taktiež podieľalo. V roku 1989 však maďarská časť zo spolupráce odstúpila, Slovensko o tom však neinformovala. Binder tak pracoval na projektovaní náhradného variantu C vodného diela. Kľúčovým momentom bolo prehradenie prirodzeného koryta Dunaja, na ktoré vydal pokyn práve samotný Binder. V októbri 1992 tak uviedol Vodné dielo Gabčíkovo do prevádzky. Na jeho výstavbu rád spomínal aj roky po spustení. „Na projekte sa vystriedala celá plejáda odborníkov, s ktorými sa veľmi dobre pracovalo. Vodné dielo bolo od začiatku v tých najlepších rukách,” prezradil v minulosti Binder pre náš denník. Na tieto časy a spoluprácu s Binderom rád spomína aj vtedajší minister pôdohospodárstva Peter Baco (76). „Ja si na neho spomínam veľmi rád a v dobrom ako na muža činu a bojovníka za svoju pravdu a v tomto prípade hlavne pri Gabčíkove. Presadzoval a presadil to riešenie, ktoré sa nakoniec zrealizovalo,“ povedal Baco. Dodal, že obaja boli vo vládnej delegácii pre rokovanie s Maďarskom. „Pamätám si aj na povodne, kde sme museli evakuovať Piešťany a takéto zložité situácie sme si prežili a vždy bol ten rovný chlap na mieste, nespochybniteľný vo svojich názoroch, zásadách a princípoch,“ zakončil.

Spustenie Vodného diela Gabčíkovo však vyvolalo niekoľkoročné spory medzi Slovenskom a Maďarskom. Tie dostali obe krajiny až pred Medzinárodný súdny dvor v Haagu, ktorý uznal pravdu Slovensku. Potvrdil tak platnosť zmluvy z roku 1977 a vybudovanie náhradného variantu C vyhlásil za oprávnené. Za vodné dielo dostal Binder v roku 2015 aj čestné vyznamenanie od českého prezidenta Miloša Zemana. „Ocenenie pána prezidenta Miloša Zemana vnímam ako ocenenie za moju celoživotnú prácu vo vodnom hospodárstve,“ vyjadril sa vtedy.

Svoju odbornú kariéru zavŕšil v Národnej rade, kde ho v roku 1998 zvolili za poslanca HZDS. Počas svojho života dostal viacero vyznamenaní, napríklad štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy či Zlatý dvojkríž. V roku 2004 mu pápež Ján Pavol II. za jeho svedectvo katolíckeho laika a celoživotné dielo udelil vyznamenanie Rytiersky rád sv. Gregora Veľkého. Ide o najvyššie cirkevné vyznamenanie pre laika.