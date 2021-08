Keďže Danko sa v minulosti intenzívne venoval témam týkajúcim sa dovozu ruskej vakcíny Sputnik V, svojím vyjadrením mnohých prekvapil. "Osobne zaočkovaný nie som, k čomu mám viacero dôvodov," vyhlásil Danko v diskusnej relácii televízie JOJ. Dodal, že k takému rozhodnutiu ho priviedlo osobné presvedčenie. Priznal sa však, že niektorí jeho rodinní príslušníci vakcináciu podstúpili.

Danko zároveň prízvukoval, že rešpektuje zaočkovaných aj nezaočkovaných Slovákov. Možnosť, že by vakcináciu proti koronavírusu mohol v budúcnosti absolvovať, nevylúčil. "Na jednej strane počúvam informácie o zabezpečení kolektívnej imunity a na strane druhej sú tu informácie, ktoré potvrdzujú, že nový delta variant prenášajú aj tí, ktorí zaočkovaní sú. Nad týmto sa zamýšľam rovnako ako ostatní ľudia, ktorí v tom nevidia riešenie," konštatoval. "Rovnako nechápem niektoré opatrenia. Nerozumiem tomu, prečo by napríklad očkovaní mohli ísť do reštaurácie, ak môžu vírus šíriť aj oni," povedal. "V tejto fáze očkovanie ešte riešením nie je. Samozrejme, prichádzajú aj účinnejšie očkovacie látky a veda speje k tomu, že to v budúcnosti riešením byť môže," dodal.

Irena Bihariová Zdroj: Facebook / Irena Bihariová

Naopak, Bihariová je presvedčená, že vakcína je obrovský úspech vedy. "Dnes máme to fantastické šťastie využiť tak rýchlo postupujúcu vedu," povedala. K celkovej zaočkovanosti by podľa nej na Slovensku mohol prispieť lepší systém informovanosti a individuálnejší prístup. Danko zhodnotil, že vo vláde v súčasnosti zavládol chaos. "Nerád používam tie slová, no to, čo je dnes na Slovensku, je zmes idiotizmu. Chaos za chaosom a títo ľudia nezvládajú nič. Nezvládli očkovaciu lotériu, testovanie či zavedenie akéhokoľvek systému. Ak by ľudia, ktorí vládnu, mali trochu zdravého rozumu, pozreli by sa do Rakúska, Maďarska či Česka," zhodnotil.

Expredseda parlamentu sa kriticky vyjadril aj k očkovacej lotérii. "Z takej závažnej veci, akou je boj s covidom či očkovanie, predsa nemôže byť komédia. Samozrejme, že to demoralizuje ľudí a vnáša do situácie chaos. Potom sa nečudujme, že vznikajú skratové situácie pri jednotlivcoch a že vznikajú dezinformácie," povedal. Bihariová by v tejto chvíli lotériu nerušila. "Skúsme tomu dať šancu. No odstráňme nezmyselné prekážky, ktoré komplikujú pôvodný zámer. Nerozumiem tomu, prečo v rámci relácie riešia nejaké heslo. Zámerom predsa nemá byť dotiahnuť človeka pred televíziu a zvyšovať sledovanosť," zhodnotila.

Líderka progresívcov počas relácie zodpovedala aj otázku, či je vhodné, aby žena vo verejnej funkcii zverejňovala na sociálnych sieťach fotografie v plavkách. "Myslím si, že v roku 2021 si už ženy nezaslúžia tento typ diskusie," uviedla s tým, že neskôr fotografiu publikovala aj na svojom oficiálnom profile.

