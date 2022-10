Manželka amerického prezidenta Joea Bidena (79) pricestovala na Slovensko začiatkom mája 2022 v rámci päťdňovej cesty do Európy. Deň matiek sa rozhodla stráviť stretnutím s ukrajinskými matkami a deťmi, ktoré museli utiecť z Ukrajiny. V sprievode predsedu vlády SR Eduarda Hegera (OĽANO), jeho manželky Lucie a ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) navštívila hraničný priechod s Ukrajinou vo Vyšnom Nemeckom.

Jill Bidenová sa na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici porozprávala s tamojšími hraničnými policajtmi, hasičmi a pristavila sa aj pri dobrovoľníkoch. Prvá dáma USA im vyjadrila vďaku za prácu, ktorú v tejto neľahkej situácii vykonávajú. Pri tejto príležitosti vzniklo viacero fotografií, z ktorých jedným z z najpamätihodnejších je snímka, kde manželka amerického prezidenta vrúcne objíma premiéra Hegera.

Vždy elegantná a štýlová Jill Bidenová nesklamala svojim outfitom ani počas návštevy Slovenska. Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké sa objavila v tmavozelených midi šatách s kvetinovou potlačou z dielne kanadskej návrhárky Tanya Taylor. Tá pôsobí v New Yorku a je známa láskou k jasným a odvážnym farbám, mimo toho sa špecializuje na látky s ručne maľovanými motívmi.

Bidenová si tiež obliekla dobre padnúcu hnedú semišovú bundu, na ktorý si pripla odznak s vlajkou Ukrajiny. Svoj outfit doplnila o vysoké čižmy so svetlohnedého semišu značky Stuart Weitzman.

„Jill Bidenovú obdivujem, lebo patrí medzi dámy, ktoré presne vedia, ako sa treba obliecť. Keď bola na Slovensku, presne ukázala našim dámam v top politike, ako sa má dáma obliecť, napríklad aj keď ide do Vyšného Nemeckého,“ skonštatovala odborníčka na protokol Mária Holubová na adresu outfitu prvej dámy.

Tmavozelené šaty s kvetinovou potlačou od spomínanej značky mala Bidenová na sebe prvýkrát v marci tohto roku, keď po prílete z Delaware ju fotografi zachytili vystupujúc z vrtuľníka so svojím manželom, americkým prezidentom Joeom Bidenom. Šaty pochádzajú z kolekcie Tanye Taylor jeseň/zima 2022, ktorá bola prezentovaná v rámci New York Fashion Week. Tento trendy kúsok teda putoval z módnej prehliadky rovno do šatníka americkej prvej dámy!

Modely od Tanya Taylor sa už objavili na viacerých známych ženách, akým je napríklad manželka bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu - Michelle, či speváčka Beyoncé. Mnohé vplyvné ženy sú v Spojených štátoch doslova posadnuté kvetinovým oblečením od kanadskej návrhárky.

