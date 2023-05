Sobotňajšia korunovácia britského kráľa Karola III. bude plná pompéznosti a tradícií! Počas slávnostného podujatia je bezpečnosť prvoradá a celú akciu sprevdázajú veľmi prísne bezpečnostné opatrenia. Prítomní budú tisíce vysokostavených politických činiteľov z celého sveta, z tohto dôvodu ide o aj o obrovskú logistickú výzvu.

Slovenskú republiku bude na korunovácii britského kráľa zastupovať prezidentka SR Zuzana Čaputová so svojím partnerom Jurajom Rizmanom. „Je mi cťou zastupovať Slovenskú republiku na takej významnej udalosti, akou je korunovácia nového britského kráľa Karola," uviedla hlava štátu. Na túto výnimočnú udalosť má prezidentka pripravený špeciálny outfit.

Slávnostný korunovačný ceremoniál sa uskutoční vo Westminsterskom opátstve. Mnohí už horia nedočkavosťou v akých prekrásnych outfitoch sa objavia členovia najužšieho kruhu kráľovskej rodiny. Prezidentka Čaputová si na túto príležitosť zvolila šaty jemnej, nezábudkomodrej farby. Podľa protokolistky je klobúčik alebo fascinátor len doplnok, ktorý dámy môžu mať, ale je vyslovene nie je predpísaný. Čo sa týka účesu, na deň korunovácie si Čaputová zvolila vyplnuté vlasy.

VIDEO: Prezidentka Čaputová si na korunováciu Karola III. zvolila nezábudkovomodrý outfit:

Desiatky ľudí v oblekoch, vojenských uniformách, elegantných šatách, róbach či náboženských odevoch a kiltoch prichádzali postupne na korunováciu. Ako prví začali prichádzať dobrovoľníci a predstavitelia rôznych charitatívnych organizácií. Neskôr sa však začali objavovať aj verejnosti známejšie tváre - napríklad manželka amerického prezidenta Jill Biden, ktorú sprevádzala vnučka Finnegan Biden. Tiež sa objavila aj manželka ukrajinského prezidenta Olena Zelenská.

Na slávnostnom ceremoniálu nebude chýbať Karolov syn, následník trónu princ William s manželkou Catherine a ich tromi deťmi – princmi Georgeom a Louisom a princeznou Charlotte. Po mnohých špekuláciách potvrdil svoju účasť aj Karolov druhý syn princ Harry. Jeho manželka Meghan s deťmi však ostanú v Spojených štátoch.

Princ a princezná z Walesu prichádzajú na slávnostný ceremoniál korunovácie kráľa Karola III. do Westminsterského opátstva. Zdroj: Catherine, Princess of Wales/facebook

Okrem toho prídu aj Karolovi súrodenci princezná Anne a Edward, vojvoda z Edinburghu. Očakáva sa aj účasť Andrewa, vojvodu z Yorku, ktorý sa stiahol z verejného života kráľovskej rodiny po škandále okolo sexuálneho zneužívania a kontaktov s americkým finančníkom Jeffreym Epsteinom. Na korunováciu nebola pozvaná jeho bývalá manželka Sarah Fergusonová. Zrejme však prídu ich dve dcéry – princezné Beatrice a Eugenie. Okrem toho by sa mala na ceremónii zúčastniť aj dcéra princeznej Anne Zara Tindallová s manželom.

Manželka prezidenta USA Jill Biden dorazila do Westministerského opátstva. Zvolila si chic outfit v krásnom odtieni pastelovej modrej a jemný fascinátor. Zdroj: gettyimages

Kráľ Karol s manželkou Kamilou vyrazili v sprievode z Buckinghamského paláca o 10.20 h miestneho času. Karol a jeho manželka porušia cestou do Westminsterského opátstva tradíciu a a namiesto 260-ročného zlatého koča použijú modernejší a pohodlnejší koč, ktorý vyrobili pred 11 rokmi v Austrálii pri príležitosti diamantového jubilea Alžbety II.

Korunovačný obrad vo Westminsterskom opátstve povedie anglikánsky canterburský arcibiskup Justin Welby a potrvá približne dve hodiny. Kráľa by mali podľa britských médií mali korunovať o 12.00 h miestneho času. Po skončení cirkevného obradu sa kráľ s kráľovnou vydajú vo väčšom sprievode späť do Buckinghamského paláca a na záver spolu s ďalšími členmi kráľovskej rodiny pozdravia z balkóna Buckinghamského paláca verejnosť na bulvári The Mall.

