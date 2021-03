Vo svojom novom statuse na facebooku Zábojník komentuje aktuálnu situáciu bezpečnostných zložiek. Naráža na prípad Vladimíra Pčolinského, riaditeľa Slovenskej informačnej služby, ktorý je v kolúznej väzbe v Leopoldove obvinený z korupcie. Vyjadruje sa aj k prípadu bývalej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej, ktorú tak isto zadržala NAKA a aktuálne sa nachádza vo väzbe.

Podľa neho sa zatýkanie a očista na miestach ako sú tajné služby a súdnictvo nedeje v tak veľkej miere nikde vo svete. "Dosadzovali neprofesionálov a morálne nepreverených ľudí. Do polície a bezpečnostných štruktúr sa dostalo mnoho ľudí, ktorí tam nemali vôbec byť. Korumpovateľní a korumpovaní, kamarátsky a rodinkársky poprepájaní, oligarchisticko-politické tlačenky a dnes tu máme výsledky...zrádzajú ich jedna radosť," píše v statuse. Ostré slová prišli aj na občanov krajiny a na politikov v nej. "To nám neurobili ani mimozemšťania a ani žiadne cudzie vojská. To sme si narobili sami, s hlupákmi a zlodejmi, ktorým sme dali v posledných rokoch zelenú a aby o nás rozhodovali."

Celý status si môžete prečítať v našej galérii >>>