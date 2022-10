Beňová si všimla, že väčšina zo 123 prítomných poslancov bolo za odvolanie šéfa OĽANO: „Napriek tomu chýbali na odvolanie tri hlasy. A je to škoda. Odchodom Matoviča z postu ministra by sa totiž vláda de facto rozpadla.“ Podľa Beňovej Matoviča všetci dobre poznáme a vieme, že vláda, v ktorej by nemohol byť ministrom čohokoľvek, by do pár týždňov skončila.

Pre známu mamičku a političku Smeru boli výhovorky troch opozičných poslancov okolo Tomáša Tarabu, že by sa SaS po odvolaní Matoviča vrátila do vlády, smiešne: „Nikam by sa nevrátili. Nie preto, žeby nechceli, ale nikto by ich nevolal.“ Podľa Beňovej si mohol o návrate SaS do vlády myslieť iba ten, kto nesleduje názory a postoje predsedu OĽANO. Matovič podľa europoslankyne klamal, ešte aj vtedy, keď on sám spomínal návrat SaS: „Bola to ´pomôcka´ pre výhovorky.“ ´Tarabovci´ sa hlasovania nezúčastnili. Keby zahlasovali za odvolanie, Matovič by vo funkcii skončil.

Samotný fakt, že za zotrvanie Matoviča vo vláde bolo len 45 poslancov podľa Smeráčky o mnohom vypovedá: „Sme rodina bola trochu za a trochu sa zdržali, len aby to vyšlo a mohli v najbližšej predvolebnej kampani rozprávať, že oni chceli dobre, nech už ktokoľvek z nich hlasoval akokoľvek.“ Z 20 poslancov Sme rodina hlasovalo proti odvolaniu Matoviča 7 a zvyšných 13 sa buď nezaprezentovalo, alebo zdržalo. „Ani celý klub OĽaNO svojho predsedu vo funkcii nechce vidieť, čo je komické, nakoľko bez neho by sa v parlamente drvivá väčšina z týchto podivínov nikdy neocitla,“ dodala Beňová. 9 zo 47 poslancov OĽANO založilo v hnutí platformu a hlasovania sa nezúčastnili.

Čo si Beňová myslí o návrhu na vyslovenie nedôvery celej vláde, ktorý príde do parlamentu, ako aj názor Ďuriš Nicholsonovej na Matovičove odvolávanie nájdete v galérii.