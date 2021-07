Vie si dopriať! Monika Beňová (52) na sebe ani svojich deťoch rozhodne nešetrí. Už viackrát to ukázala na extra drahom oblečení či luxusných kusoch nábytku. Momentálne sa nachádza na dovolenke v Slovinsku. Treba povedať, že výber ubytovania nenechala na náhodu.

BEŇOVEJ ohromný LUXUS! Dovolenka v MEGA drahom HOTELI: Jedna noc za ....to VÁŽNE?

Europoslankyňa sa momentálne najviac teší zo svoje dcérky Leušky, ktorá neoslávila ešte ani rok. Otcom je jej partner Ľubomír Klčo, s ktorým žijú v spoločnej domácnosti, vo vile, v bratislavskej Vrakuni. Tá však momentálne zíva prázdnotou. Beňová s partnerom aj dcérkou zdvihli kotvy a vyrazili na dovolenku do zahraničia. Ako destináciu si vybrali slovinské mesto Portorož. "Prajeme všetkým krasnu slnečnú nedeľu z prvej dovolenky s našou dcérkou. Cestu do Slovinska zvládla fantasticky, pozerali sme Spievankovo, spievali si, dva razy si po pol hoďke schrupla a v Portoroži sa jej prerezal aj prvý zúbok," napísala europoslankyňa na sociálnu sieť ešte 11. júla. Ako priznala, oddychovať nešli len sami s partnerom, ale spoločnosť im robí aj ich syn. "Mám tu aj syna s nevestou, tak sme komplet a užívame si to, lebo deti sú najviac," vyznala sa ďalej dvojnásobná mamička.

Na trávenie spoločných chvíľ si Beňová s rodinou vybrala luxusný hotel, ktorý patrí do známej skupiny. Dva z nich sú aj u nás na Slovensku. Jeden v hlavnom meste, druhý na Štrbskom plese. A to, že sa jedná o ohromný luxus napovedajú aj ceny, ktoré musí návštevník vysoliť, aby sa tu mohol ubytovať. Hotel ponúka naozaj veľký prepych. Je vybavený vnútorným aj vonkajším bazénom a sídli priamo pri pláži. Noc pre dvoch sa tu však môže vyšplhať na viac ako 1000 eur za noc! V cene má pritom hosť len raňajky, za jedlá mimo si musíte priplatiť.

To však nie je všetko. To, že si môže europoslankyňa takýto luxus dovoliť ilustruje aj jej outfit, v ktorom zapózovala svojim fanúšikom. Jedná sa o extra drahý kúsok jednej z najznámejší francúzskych značiek. Z jeho ceny sa vám zatočí hlava!