A je to tu! Monika Beňová iste prežíva jedno z najšťastnejších období vo svojom živote! Po dňoch čakania zverejnila fotografiu z pôrodnice, na ktorej je spolu s novonarodenou dcérkou.

Svojim fanúšikom venovala obľúbená smeráčka aj pár milých slov. "My vás všetkých pozdravujeme a ďakujeme za podporu a všetko. Leuška si vybrala dnešné ráno 1.11.2020 a o 8,30 prišla konečne k mamine a tatinkovi, ktorý bol statočne s nami. Má 48 cm a 2,9kg, má jamky v líčkach keď sa usmeje a je to naša okatá srnka #ešte raz veľká vďaka za celé tie mesiace podpory #máme vás radi," napísala na svojom profile.



To, že je europoslankyňa tehotná, sa verejnosť dozvedela v polovici júla, keď informáciu zverejnil denník Plus JEDEN DEŇ. „Áno, je to pravda a tešíme sa najviac na svete,“ potvrdila vtedy. Aj keď o otcovi dieťaťa mlčala, neskôr potvrdila, že ním je advokát Ľubomír Klčo, s ktorým dlhšie spolupracovala. Ako partnera ho síce nikdy oficiálne nepriznala, ale médiá ich spolu spájali už dávnejšie. Týždenník Plus 7 dní ich dokonca nafotil, ako spolu ráno vychádzajú z jeho bytu, neskôr sa spolu objavili aj v kine na premiére.​

Neskôr už Beňová verejne hovorila o tom, že je to práve on, s kým sa dočkajú rozrastenia rodiny. Europoslankyňa má už dospelého syna z prvého manželstva s už zosnulým Martinom Beňom, manželstvo s Fedorom Flašíkom bolo bezdetné. Pre jej partnera je to prvé dieťa.