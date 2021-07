BEŇOVÁ na známom FESTIVALE! V šľapkách za 800 EUR sa starala o dcéru: Jej partner sa ODDÁVAL...

Europoslankyňa Monika Beňová (52) sa nedávno vrátila z dovolenky v Slovinsku. Relaxovať sa vybrala so svojim partnerom, spoločnou dcérou a so synom z prvého manželstva. Ten vzal so sebou aj svoju snúbenicu. Najnovšie sa vybrala na známy bratislavský festival, kde ju prichytil náš čitateľ!