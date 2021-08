Europoslankyňa Monika Beňová bola ešte pred rokom tehotná a samozrejmosťou je, že v tomto čase sa jej zmenila postava. Dnes si však užíva materskú dovolenku a jej krivky zase vyzerajú dokonale. 52-ročnej političke sa podarilo zbaviť kíl a udržať si fit postavičku aj v období, keď nemá dosť času pre seba, ale každú voľnú chvíľu venuje svojej malej dcérke Leuške. Preto sa teší, keď má možnosť odskočiť si z domu a postarať sa o svoje veci. Tento víkend napríklad dostala vzácnu šancu zafarbiť si vlasy, ktorú hneď využila.

Starostlivosť o postavu je však náročnejšia a potrebuje viac času. Smeráčka síce pravidelne behá a športuje, no v minulosti mala problémy pre nadváhu. Pred pár rokmi prezradila, že jej recept na fit postavičku je pravidelné cvičenie a vyhýbanie sa veciam, ktoré zdraviu neprospievajú. "Skúšam piť ráno namiesto kávy čaj. Kamilkový. Iné to je. Vstávam o šiestej, polhodinka jogy, čaj a príprava dennej agendy. Keď neprší, idem do práce peši. Dnes zatiaľ prší, ale ešte mám takmer hodinu. Pripájam aj môj dnešný program, aby ste si mohli urobiť predstavu, ako funguje môj deň," prezradila europoslankyňa.

Vo svojom čerstvom statuse na sociálnej sieti sa Beňová vyjadrila aj k téme postavičiek krások, ktoré sa zúčastnili na finále Miss Slovensko. Známa komička Simona Salátová predtým kritizovala organizátorov za stereotypizovanie krásy. Množstvo jej sledovateliek jej dalo za pravdu a súťaž rovnako drsne kritizovalo, no následne sa ozvali aj štíhle krásky, ktoré so Simonou absolútne nesúhlasia.

Poslankyňa Európskeho parlamentu sa priznala, že aj ona mala v istom čase nadváhu dobrých 10 kg. "A nebolo to počas tehotenstva," upresnila a pokračovala: "Výsledky u doktorky boli desivé. Nie je jedno, ako vyzeráte, v záujme vášho zdravia". Monika Beňová dodala, že nadváhy sa zbavila vďaka športu a tomu, že upravila stravu. Fanúšikom poslala aj dôležitý odkaz, ktorý každého prinúti zamyslieť sa nad zdravím a životným štýlom.

