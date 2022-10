Známa tvár Smeru-SD si spolu so svojím partnerom Ľubomírom Klčom (39) užila cez víkend koncert Českej filharmónie v pražskom Rudolfíne. „Krásny večer zo stovežatej, čaká nás Rudolfínum a Česká filharmónia s našimi milými priateľmi. Veľmi sa tešíme na pekný hudobný večer,“ pozdravila súčasná europoslankyňa Monika Beňová svojich fanúšikov na sociálnej sieti.

U političky zaujali čierne saténové šaty s farebnou výšivkou v podobe vtáka, zdobenej kryštálikmi. „Celkový styling pani Beňovej hodnotím veľmi pozitívne. Je to krásna žena, ktorej by sme ťažko uhádli, koľko má rokov. Nehovoriac o tom, že má malé dieťa. Mladý partner jej prospieva,“ konštatovala na adresu vizáže Beňovej stylistka Lucia, ambasádorka wibo.sk. „Vždy sa vedela dobre obliecť a je známa aj zbierkou luxusných kúskov oblečenia a doplnkov,“ podotkla odborníčka.

O Beňovej je známe, že si potrpí na luxus. Nedávno sa vo Vysokých Tatrách ukázala v oranžovej bunde, ktorá je jednou z najlepších dizajnérskych kúskov v kategórii dámskych páperových búnd v roku 2022 a stojí v prepočte až 2 984 eur. Svojej povesti zostala verná aj v Prahe. Jej čierne šaty totiž pochádzajú z dielne luxusnej talianskej módnej značky Gucci. Ide o starší model z kolekcie jeseň/zima 2015-16 za šialenú sumu! CENU ŠIAT BEŇOVEJ NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

Exkluzívna čierna róba od Gucci sa objavila aj na titulke najprestížnejších módnych magazínov. Pre vplyvný módny magazín Vogue v nich zapózovala americká herečka Gal Gadot (37), ktorá stvárnila komiksovú hrdinku Wonder Woman. Na titulke Harper's Bazaar ich zas mala oblečené austrálska modelka a hviezda značky Victoria's Secret Jessica Hart (36). FOTKY ZNÁMYCH MODELIEK V ČIERNYCH ŠATÁCH GUCCI NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

Odborníčky sme sa pýtali, či nie je faux pas obliecť si do takejto exkluzívnej spoločnosti model šiat z kolekcie spred siedmich rokov. „Šaty z módneho domu Gucci sú síce zo staršej kolekcie, no stále sú v kurze, keďže pôsobia nadčasovo. Predpokladám, že si ich pani Beňová zadovážila v minulosti, či už z novej kolekcie, alebo v nejakom outlete. No nevidím prekážku, prečo by si ich nemohla obliecť,“ povedala stylistka Lucia. „V zahraničí je teraz v rámci recyklácie veľmi populárne kombinovať staršie kúsky s novými. Aj na prehliadkach sa často využívajú staré modely s novými prvkami. Preto určite nie je faux pas prísť na významnú udalosť aj v staršom kúsku. Pani Beňová kráča s dobou,“ dodala stylistka.