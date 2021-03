Po extrémne vypätom pondelku, počas ktorého sa koaliční partneri vzájomne vyzývali na odstúpenie a nakoniec odstúpil minister, od ktorého to nikto nechcel a nikto poriadne nerozumel, prečo to vlastne urobil, olej do ohňa priliala aj smeráčka Monika Beňová (52). Europoslankyňa sa na moment vžila do roly politologičky a situáciu ako vystrihnutú z Kocúrkova dôkladne zhodnotila.

Monika Beňová na sklonku dňa vnímala udalosti nasledujúco. "Sulík povedal, že teoreticky odstúpi aj on, ak odstúpi Matovič a že ideálne by mala odstúpiť aj Remišová. Kollár sa zatiaľ tvári, že jeho sa to nijako netýka, ale pre istotu nechal odstúpiť Krajniaka. Remišová o svojom odstúpení nepovedala nič, zato odstúpiť sa chystá ministerka Kolíková, ak neodstúpi Matovič," zamyšľa sa Beňová s tým, že nakoniec to možno bude jedno, keďže klub Za ľudí už "prakticky neexistuje."

V ďalšej časti statusu sa smeráčka venuje špeciálne Krajniakovi a nakoniec pridáva odkaz pre celú vládnu koalíciu - Beňovej status nájdete v galérii. "Vyzerá to tak, že táto vláda ide do finále. Neviem si predstaviť, ako by po dnešnom vyhlásení fungovala ďalej," zhodnotil situáciu politológ Radoslav Štefančík krátko potom, ako sa odvysielalo vyhlásenie Richarda Sulíka.

Neodpustil si ani mierne sarkastickú poznámku smerom k premiérovi. "Predsa len sa môže Matovič ešte ukázať ako génius. Ak si za nového premiéra nevyberie nejakého svojho straníka, ktorý ho bude poslúchať na slovo, ale vyberie rešpektovanú osobnosť, s ktorou budú súhlasiť nielen voliči OĽaNO, ale aj voliči Petra Pellegriniho. Čo iné by Igorovi Matovičovi v tejto "prekérnej" situácii urobilo väčšiu radosť, ak nie vyfúknuť pár percent Pellegrinimu," uzavrel.