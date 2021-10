Monika Beňová sa stretáva so známymi osobnosťami a jednou z nich je aj jej priateľka tenistka Dominika Cibuľková. Práve Cibuľková je v kamarátskom vzťahu so známou fotografkou Petrou Ficovou. Tá fotila aj syna Jakubka, ktorého má tenistka so svojim manželom Michalom Navarom. Inšpirovať sa zrejme nechala aj politička Monika Beňová.

Na svojom profile na sociálnej sieti totiž zverejnila fotografiu, kde pózuje spolu so svojou dcérou Leou. "Ďakujeme krásne za fotky k prvým narodeninkám. Už len pár dní a Leuška bude mať rok," napísala na svojom profile politička a označila fotografku celebrít Petru Ficovú. Beňová sa na túto príležitosť nahodila do snehovobielych šiat, ktoré zladila aj so svojou dcérkou. Na prvý pohľad to vyzerá, ako keby sa Beňová chystala na svadbu, veď posúďte sami!