Europoslankyňa Monika Beňová (53) sa naplno vrátila k svojim pracovným povinnostiam. Jej dcéra Lea už oslávila rok a Beňová tak pravidelne lieta do Bruselu na zasadanie Európskeho parlamentu. Kde ale prespáva, keď úraduje v europarlamente?

Je všeobecne známe, že europoslanci, ktorí cestujú do Bruselu alebo Štrasburgu na zasadanie europarlamentu, si môžu uplatniť náhradu za výdavky na dopravu, ubytovanie či stravu. A nie sú to malé peniaze! Za jeden deň v Bruseli si môžu vypýtať preplatenie nákladov na ubytovanie až do výšky 324 eur. Prežiť v týchto dvoch mestách tak nie je pre našich slovenských europoslancov príliš bolestné a môžu si dovoliť ubytovanie v luxusnom hotely, alebo si prenajať svoj vlastný byt.

Druhú alternatívu zvolila europoslankyňa Monika Beňová. Tá sa svojim fanúšikom pravidelne prihovára či už z lietadla, z europarlamentu alebo zo svojho bytu v Bruseli. A práve svoj bruselský byt ukázala vo svojom príspevku na sociálnej sieti svojim fanúšikom. Čo naňho poviete?

