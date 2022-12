Známa tvár Smeru-SD sa nikdy netajila tým, že podstúpila už viaceré skrášľovacie procedúry a v oblasti krásy sa rada zveruje do rúk profesionálov. „Raz za rok chodím na botox. Zatiaľ mi to drží dobre a nemusím chodiť častejšie,“ priznala v minulosti bez okolkov pre Plus 7 Dní. „Bolo by smiešne, keby sa ženy v mojom veku tvárili, že im vrásky miznú samy. Vyriešilo mi to čelo, pretože tam mám silné vrásky, aj tie stredové, aj tie horizontálne, takže mi to veľmi pomáha,“ povedala Beňová.

Europoslankyňa sa netají ani tým, že podstúpila chirurgický zákrok na zlepšenie vzhľadu horných očných viečok. Toho času na margo zákroku uviedla, že sa potešila, lebo jej to osviežilo tvár. „Bolo to bezbolestné, je pravda, že rekonvalescencia trvá dlhšie, ale som veľmi spokojná,“ komentovala politička. V súvislosti s vizážou Beňovej sa kedysi tiež špekulovalo, či si nedala aj výplň líčok kyselinou hyalurónovou, ktorá má prinavrátiť tvári stratený objem, to však politička razantne poprela.

Beňová často zverejňuje príspevky zo Štrasbourgu a informuje sledovateľov o svojej práci v Európskom parlamente. A práve na najnovších decembrových snímkach pozornému oku neujde, že politička viditeľne omladla a prekvapila výrazne pevnejšou a žiarivejšou pleťou. O niečo neskôr Beňová zverejnila snímku, kde informovala, že s dcérkou dostali silnú virózu aj s teplotami, no na fotografii politička pózuje s takou krásnou a vyhladenou pleťou, ako po ošetrení v kozmetickom salóne. FOTKU OMLADENEJ BEŇOVEJ NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

Politička však neprestáva prekvapovať a aktuálne zverejnila fotografiu z fitness centra, kde ju vidno pri športovaní a úplne bez makeup-u! „Krásny deň z Tatier moji milí. Pozajtra si budeme dávať novoročné “predsavzatia”. Začala som o pár dní skôr pre istotu. Najmä s tými o pravidelnom športovaní, pohybe a zdravom stravovaní," napísala Beňová. FOTKU BEŇOVEJ BEZ MAKE-UPU NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

