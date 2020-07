Len nedávno celé Slovensko prekvapila správa o tehotenstve europoslankyne Moniky Beňovej (51). Šťastná, čoskoro dvojnásobná mamička, onedlho privedie na svet dcérku. Aj keď sa jej to možno v tejto chvíli nezdá, rozhodne v tom nie je sama!

Tehotné političky totiž v modernom svete nie sú úplne výnimočným javom, hoci je pravda, že Beňová je v istých ohľadoch skutočnou “raritou”. Je päťdesiatnička, dieťa by mala čakať s o 15 rokov mladším partnerom a navyše sa jej “požehnaný stav” darilo pomerne dlho skrývať. Momentálne je v šiestom mesiaci, no poďme sa spoločne pozrieť do zahraničia.

Bénazír Bhutto (†54), premiérka Pakistanu: Smutne známou “mamičkou” v politike sa stala milovaná, ale aj nenávidená Bénazír Bhutto. Prvá žena v čele moslimskej krajiny sa výraznou mierou pričinila na formovaní moderného Pakistanu. Porodila v roku 1990, no svoje tehotenstvo vzhľadom na pomery krajiny pomerne dlho držala v tajnosti.

Neskôr bola táto žena nútená Pakistan v dôsledku politickej situácie opustiť a niekoľko rokov strávila v exile. Po návrate do rodnej krajiny a opätovnom rozbehnutí politických aktivít ju zastrelil terorista, ukrývajúcim sa v dave jej fanúšikov, ktorým chcela zamávať.

Bénazír Bhutto - zosnulá premiérka Pakistanu

Bénazír Bhutto - zosnulá premiérka Pakistanu Zdroj: TASR

Bénazír Bhutto - zosnulá premiérka Pakistanu Zdroj: B.K.BANGASH

