Kauza odpočúvania vyšetrovateľov sa týka uznesenia generálnej prokuratúry, ktore zrušilo časť obvinení štyroch vyšetrovateľov NAKA - Jána Čurillu, Pavla Ďurku, Milana Sabotu a Štefana Mašinu, a bývalého dočasného šéfa Úradu inšpekčnej služby Petra Scholtza. Podľa odposluchov v ňom vyšetrovatelia rozoberali viacero tém. Jednou z nich bola aj vyšetrovateľka Diana Santusová a jej možná diskreditácia.

Z odposluchov vyplýva, že vyšetrovatelia sa rozprávali o jej nelegálnom sledovaní. „A to džíp í esko skôr jej pod auto, ale neprocesne dáme. Aby sme vedeli, že kde behá. No a potom by sme riešili, keď budeme vedieť presne,“ mal podľa uznesenia povedať Ďurka. No zašiel ešte ďalej. "Zapálime jej auto. Kanistrom," mal povedať Ďurka.

Na kauzu zareagovala aj samotná europoslankyňa, ktorá stojí za vyšetrovateľkou. Čo však političku podľa jej slov "sklamalo" je to, že na tvrdé slová vyšetrovateľov nezareagovala prezidentka Zuzana Čaputová. "Nielen ako prezidentka, ale ako žena a mama. Keď sa chceli “zbaviť” jej a poslať kandidovať Mistríka, ja som sa jej verejne zastala," adresovala Beňová hlave štátu. No tým jej slová neskončili, prezidentke poslala aj ostré slová.

