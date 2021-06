Fotkami z výletu v Prahe zásobovala Beňová svojich fanúšikov už minulý týždeň. Je vidieť, že si užíva spoločné chvíle so svojou rodinou. "Bola to taká pracovno-výletná cesta a aj keď bolo horúco, prvý raz odkedy sa Leočka narodila sme boli takto “preč z domu”. Zvládla to parádne," napísala na sociálnej sieti europoslankyňa.

S partnerom si užili aj romantiku, aj radosť z dcérky. Beňová z výletu zverejnila niekoľko fotiek, no zaujali najviac dve z nich. Na jednej je v objatí so svojim partnerom. Politička, vzhľadom k počasiu zvolila krátke kraťase z rifloviny a ukázala tak svoje nohy. A nemá sa za čo hanbiť! Po pôrode sa dostala opäť do formy.

Počas výletu v Prahe sa jej však podaril jeden extra kúsok. Na prechádzke stretli obrovskú americkú hviezdu, Adama Sandlera! Hoci sa Beňová hanbila o fotku požiadať, jej partner nabral odvahu. "Stretli sme tam Adama Sandlera a ten bol veľmi milý a príjemný. Ja som sa hanbila požiadať ho o spoločnú fotku, ale náš tati je smelý a tak sa cvakli," napísala politička.

