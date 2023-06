Dlhoročná europoslankyňa Smeru-SD Monika Beňová (54) je známa výborným vkusom pre módu. Nedávno mala možnosť stretnúť sa v Štrasburgu so skupinkou slovenských Goralov, ktorých privítala v sviežich letných šatách.

Europoslankyňa Beňová na sociálnej sieti informovala o tom, že mala v Štrasburgu možnosť sa stretnúť so skupinkou Goralov, ktorí sa na nádvorí Európskeho parlamentu objavili v goralských krojoch a zaspievali aj slovenské piesne.

„Gorali v Štrasburgu. Bolo to veľmi milé a dojemné pre mňa osobne, nakoľko som sa náhodou stretla s pánom Pitoňákom, ku ktorého rodičom som ja s mojimi, dnes už nebohými rodičmi ako dievča chodievala na dovolenky do Ždiaru. Tak sme sa vystískali a ďakujem,“ napísala na sociálnej sieti Beňová. „Bolo to naozaj veľmi príjemné a nádvorím Európskeho parlamentu zazneli slovenské piesne,“ dodala ďalej dojatá europoslankyňa.

Známa politička aj tentokrát ostala verná svojej povesti a na stretnutí s Goralmi sa objavila v sviežich letných šatách v žiarivej hot pink farbe. Štýlové šaty s potlačou sú z dielne francúzskej dizajnérky Isabel Marant a v prepočte stoja vyše 1 000 eur! Beňová si s farbou šiat zladila aj svoje lodičky.

