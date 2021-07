Ako sa pripravujete na svadbu syna? Už máte outfit pre seba a Leušku?

Leuška už má outfit a mama ešte nemá. Počkám ešte, aký vlastne bude mať priebeh tá svadba, pretože to vyzerá tak, že niekedy v auguste bude zase lockdown a kto vie, aká veľká bude svadba. Svadba bude určite, ale či bude taká, že posedíme iba na záhrade a outfit bude úplne jednoduchý alebo či naozaj budeme mať možnosť ísť niekam aspoň na nejaký svadobný obed do reštaurácie. Či bude môcť byť naozaj taká svadba so všetkým, čo k tomu patri aj s hosťami. V tomto období je veľmi komplikované niečo dlhodobo plánovať.

No a čo sa týka outfitu pre Leušku, aký bude?

Leuška bude krásna družička v krásnych šatách, ako by to inak bolo. Budú také bieloružové ako u dievčatka. Taftové a čipkované, s takou kvetinkovou potlačou. Už ich má doma pripravené, dúfame len, že veľmi nevyrastie. Pretože teraz začala veľmi rýchlo rásť. Takže veríme, že sa nám do nich zmestí ešte v tom septembri.

FOTO šiat pre Leušku nájdete v GALÉRII

Ako vníma cudzích ľudí a keď je ich veľa? Či sa ich nebojí?

Nie, ona je veľmi priateľská, pretože s ňou vlastne chodievam na plávanie a chodievam s ňou na takzvané múdre hranie, to je vlastne taká montessori škola pre detičky od štyroch mesiacov. S Leou chodím od šiestich mesiacov, lebo bol lockdown. No a ona je veľmi kontaktná, máme veľa priateľov, známych, veľkého brata, ten má kamarátov. Mám kolegov, ktorí sa občas o ňu musia starať, keď mám robotu. Takže ona je veľmi kontaktná, má dobré sociálne správanie. Je priateľská, usmieva sa na ľudí. Určite sa bude tešiť z oslavy.

Ste v kontakte s nevestou Grétkou? Ako sa cíti?

Jasné, každý deň sme v kontakte. Veľmi sa teší na to, je veľmi fajn dievča, takže ja sa tiež veľmi teším.

Aj s jej maminou ste v kontakte?

S jej mamou som sa ešte nemala možnosť stretnúť, ale veľa som už počula o nej od Grétky. Grétka je tiež vlastne polosirota, otec jej tiež zomrel rovnako ako Maťkov, tiež má len maminu. Takže určite v lete, keď už budem mať dovolenku v robote, urobíme spoločné stretnutie pred svadbou, niekedy v auguste.

Už ste videli aj svadobné šaty nevesty?

To sa nesmie hovoriť, ale áno, videla som ich a sú nádherné. Vlastne som mohla vidieť, tak som videla. Ona si ich bola požičať v salóne, nekupovala si. Požičia a bola si ich už vyskúšať.

Je plánovanie dosť stresujúce v tejto situácii?

No je to pre nich samotných, lebo sa veľmi tešili, mali to už pekne pripravené, vymyslené, ktorých kamarátov zavolajú, všetko bolo ako keby viac menej dohodnuté. No a do toho došiel teraz delta variant a nové opatrenia a vyzerá to tak, že to naozaj môže dospieť až do toho, že možno budú zakázané veľké svadby, ako to bolo minulý rok. Nechcú sa až tak veľmi tešiť a zatiaľ až tak veľmi neplánujú.

Ale termín už určite neposunú?

Určite už neposunú, ale bude to možno nie 25. septembra, ale možno 18. alebo 11. septembra. Takže majú pre istotu zarezervované všetky tri termíny. Lebo v Zrkadlovej sále mali iba jeden voľný termín, keď oni si to objednávali a ten bol 11. septembra. Jeden majú rezervovaný inde 18. septembra, no a potom majú ešte ten veľký, toho 25. septembra. Ale kedy to bude nakoniec uvidíme, musíme sa nechať prekvapiť, čo nám prinesie život.

Už ste pripravili aj darček pre ženícha a nevestu?

Dali sme im praktické dary, pretože Martin dostal konečne po piatich rokoch byt. Kúpili sme im sedačku do bytu, kuchynský stôl a stoličky. Také praktické. Už tieto darčeky dostali, aj keď ešte nebývajú, lebo sa budú sťahovať až niekedy začiatkom augusta. Ale už sme im to kúpili a to je svadobný darček od nás.

Plánujú pre delta variant žiadať od hostí, aby boli zaočkovaní?

Pravdepodobne ak bude vôbec možné mať nejakú väčšiu svadbu, tak to určite budú požadovať. Ale pokiaľ viem, Martin aj Grétka sú zaočkovaní, aj my sme všetci, aj väčšina ich kamarátov sú zaočkovaní. Takže nemal by to byť veľký problém.

A čo plánujú po svadbe? Nejakú svadobnú cestu?

Ach, to je sveľmi ťažké povedať (smiech). Viete čo, asi by radi išli, tipujem. Ale uvidíme, ako bude vyzerať celková situácia aj vo svete. Takže idú teraz s nami do Slovinska na pár dní, a potom uvidíme.

Na a čo by ste povedali ako budúca svokra?

Čo by som k tomu chcela povedať, že prajem každej jednej svokre takú nevestu, akú budem mať ja. A zároveň prajem všetkým nevestám, aby mali dobré svokry. Pretože je to veľmi, veľmi dôležité pre syna, aby mama si rozumela s jeho ženou.