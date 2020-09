Zatiaľ čo europoslankyňa Monika Beňová už niekoľko mesiacov bojuje za práva žien a bezpečný prístup k zdravotnej starostlivosti, nezaháľa ani Veronika Remišová. "Pripravujem sa na zasadnutie vlády a na dôležitú tlačovú konferenciu, na ktorej predstavím návrh rozdelenia podporného balíka ReactEU z eurofondov. Chceme pomôcť Slovensku tak, aby aj Európske peniaze boli pre ľudí a pre krajinu prospešné. Prajem vám úspešný deň!" napísala na svojom profile na sociálnej sieti. Pritom je vidieť, že predsedníčka strany Za ľudí trocha zmenila vizáž a zrejme aj účes.

Tehotenstvo mimoriadne prospieva aj europoslankyni Monike Beňovej, ktorá sa rozhodla pre zmenu imidžu pred pár týždňami. "Nechala som si trocha zosvetliť vlasy a takáto zmena sa mi pozdáva," povedala pre pluska.sk. Monike Beňovej očakávanie narodenia dcérky prospieva a priznala, že prekvapením pre ňu bola najmä skutočnosť, že jej počas tehotestva výrazne zhustli vlasy. "Kaderník ma však upokojil, že po pôrode sa táto situácia zmení," poznamenala s pobavením budúcea dvojnásobná mamička, ktorá sa už teší na narodenie dcérky, ktorej vybrala meno Lea. Tehotenstvo so sebou prináša však aj nepríjemnosti a v prípade obľúbenej smeráčky je to bolesť karpálnych tunelov. "Trikrát do týždňa chodím na rehabilitácie, ale zatiaľ to veľmi nepomáha. Je to veľmi nepríjemná bolesť, horšia než zuby," poznamenala poslankyňa, ktorú momentálne trápi aj predložený interrupčný zákon Anny Záborskej z Kresťanskej únie (OĽaNO).

Legislatívny návrh označila niekoľkokrát za neprijateľný a na pôde Europarlmentu dokonca zorganizovala petíciu. Spolu s otvoreným listom ju adresovala predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi (Sme rodina), ale aj prezidentke Zuzane Čaputovej. "Pevne verím, že sa prezidentka zachová ako moderná a progresívna žena, nakoľko z progresívneho prostredia aj pochádza. Momentálne nám neostáva nič iné, než čakať," uzavrela europoslankyňa.

