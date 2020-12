Na premiéra Igora Matoviča sa to sype zo všetkých strán. Na mušku si ho dnes zobrali obľúbené političky. Po tom, ako prezidentka Zuzana Čaputová premiérovi načrtla, že by mal dať ruky preč od manažovania pandémie, použila europoslankyňa Monika Beňová omnoho tvrdšie slová!

Prezidentke Zuzane Čaputovej chýbaju pri boji s pandémiou koronavírusu kroky, ktoré budú racionálne, vecné a opreté o vedecké poznanie. Hlava štátu dnes v Rádiu Expres povedala, že premiér by mal zvážiť svoje ďalšie manažovanie pandémie. „Premiér by mal čas a kapacitu venovať dôležitej premiérskej agende,“povedala Čaputová.

Beňová nadviazala na jej slová, no omnoho drsnejšie, na sociálnej sieti: „Pani prezidentka dnes premiérovi povedala len to, čo si myslia už takmer všetci. Nech riešenia prenechá schopnejším.“ Čerstvá mamička Čaputovú pochválila za to, že má empatiu a ponúka racionálne a kompetentné riešenie, navyše v slovenskej politike vraj neobvykle slušným a profesionálnym spôsobom: „Je skvelé, že aspoň jeden, v tomto prípade hrdo vravím JEDNA, z troch najvyšších ústavných činiteľov má empatiu.“

Europoslankyňa sa vrátila aj k víkendovým slovám Matoviča, ktorý naznačoval, že prakticky všetci sú proti nemu vrátane Čaputovej: „Uchýliť sa k obviňovaniu prezidentky a zaradiť ju na zoznam vašich názorových nepriateľov zrejme nikoho súdneho ani neprekvapilo.“ Matovič sa podľa Beňovej vraj opäť verejne poľutoval a sám seba dramaticky prirovnal k dohryzenému psovi. „Tragéd náš národný. Pán premiér, nie ste pes. Ste len proste nekompetentný a nemáte plán,“napísala Beňová.



Anketa Myslíte si, že Igor Matovič vypočuje želanie prezidentky a prenechá manažovanie pandémie iným ľuďom? Nie, on si myslí, že zvládne všetko najlepšie 66%

Nie, ale onedlho sa k slovám prezidentky vyjadrí na sociálnej sieti 20%

Nie, lebo to netreba. Robí to dobre 2%

Áno, ale ešte chvíľku počká, aby to nevyzeralo, že poslúchol 8%

Áno, ale až po tom, kedy sa udeje niečo, kvôli čom sa vyhovorí, že on sa teraz ide venovať iným veciam 4%

Áno, uzná si, že sú na to aj kompetentnejší. Veď nie všetci musíme byť odborníkmi na všetko 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný