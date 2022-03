Beňová sa Slovákom prihovorila cez sociálnu sieť priamo z Bruselu, kde podľa jej slov diskutujú o situácii v Európskej únii v súvislosti s vojnou na Ukrajine. „Naša vláda a prezidentka podporujú odpojenie od dodávok plynu a ropy y Ruska. Našťastie sme v EÚ a máme tu aj naozajstných politikov, ktorí si uvedomujú zodpovednosť za svojich občanov,“ napísala Beňová.

Smeráčka sa domnieva, že myslieť na svojich občanov z pohľadu energetiky, rastu cien a bezpečnosti, neznamená nemyslieť na vojnu na Ukrajine. Podľa Beňovej sa na Slovensku vraj vytvára akási pomýlená premisa, že ten, kto chce chrániť energetickú, sociálnu a bezpečnostnú politiku našej krajiny, rovná sa nepriateľ a nemorálny obhajca vojny či ruskej invázie: „Nie je to tak a musíme o tom hovoriť úplne otvorene.“

Volanie po odstavení ruského plynu a ropy v čase, keď väčšina európskych lídrov vysvetľuje dôvody, pre ktoré je to likvidačné podľa europoslankyne len potvrdzuje, že súčasná vládna politická elita a Čaputová, absolútne nechápu súvislosti a konzekvencie: „Na Slovensku už dnes máme 20 % populácie v energickej chudobe.“ To by podľa Beňovej mala vziať na vedomie celá koalícia aj s prezidentskou kanceláriou.

Beňová pár dní po ruskej invázii na Ukrajinu pohrozila, že zo Smeru odíde, ak budú jej kolegovia zo strany naznačovať možnú spoluprácu s Republikou Milana Uhríka. Vadilo jej aj to, že niektorí Smeráci prezentujú vojnu u našich východných susedov ako konflikt Ruska a Ukrajiny: „Je to útok na Ukrajinu zo strany Putina a jeho blízkych spolupracovníkov.“

Ďalšie drsné slová Moniky Beňovej o dodávkach ropy, plynu a aj našej vláde nájdete v galérii.

Prečítajte si tiež: