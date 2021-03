"Tvrdili že korupcia nebude, tak neviem proti čomu to vlastne Matovič chce bojovať. Ide zrejme skôr o to, že do parlamentu sa mu vrátiť nechce, lebo predsa len, štátny bavoráčik 24/7, sekretariát, ochranka a pocit vlastnej dôležitosti, to žiaden parlament neprekoná," píše Beňová v statuse a dodáva, že k vytvoreniu takéhoto postu patria nemalé náklady.

"A to všetko v čase, keď štátna pomoc pre občanov v princípe neexistuje a stále viac ľudí nevie, z čoho platiť základné životné výdavky. Vytvorenie podobného úradu je zároveň vyjadrením nedôvery ministrovi vnútra a aj prezidentovi Policajného Zboru. Oni majú totiž v kompetencii túto agendu. A aby toho nebolo málo, tak odstúpivší členovia vlády sa nechali inšpirovať a tak do týždňa vy sedeli vo vláde opäť, v princípe na akomkoľvek ministerstve. Veľmi pekne," pokračuje europoslankyňa v príspevku.

Monika Beňová Zdroj: Instagram Monika Beňová

Ako píše, v koalícii si rozumejú tak dobre, že predseda NR SR dnes prerušil na týždeň zasadnutie zákonodarného orgánu. To si už ale prečítajte v našej galérii.

