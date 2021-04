Europoslankyňa Monika Beňová je známa svojou častou kritikou na koaličných poslancov. Tentokrát sa pustila do ďalšieho známeho politika. Neuveríte do koho!

Monika Beňová sa opäť rozzúrila. Politička je posledné mesiace mimoriadne aktívna na sociálnej sieti. Fanúšikovia s ňou tak mohli prežívať tehotenstvo aj narodenie vytúženej dcérky Leušky.

V smeráčke sa však nezaprie ani skutočný politický talent. Svoj kritický politický názor častokrát vyjadruje prostredníctvom statusov či fotiek. "Tvrdili, že korupcia nebude, tak neviem, proti čomu to vlastne Igor Matovič chce bojovať. Ide zrejme skôr o to, že do parlamentu sa mu vrátiť nechce, lebo predsa len, štátny bavoráčik 24/7, sekretariát, ochranka a pocit vlastnej dôležitosti, to žiaden parlament neprekoná," pustila sa počas vládnej krízy do expremiéra.

Tentokrát si Beňová vzala na paškál ďalšieho politika - tentokrát opozičného. Verejne ho obvinila z klamstiev, ktoré zvereňuje na internete.